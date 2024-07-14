ABD Başkanı Biden, Trump'a suikast girişimi hakkında bilgi eksikliği olduğunu belirtti - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden, Trump'a suikast girişimi hakkında bilgi eksikliği olduğunu belirtti

ABD Başkanı Joe Biden, suikast girişiminde bulunan şüpheli hakkında henüz bilgi sahibi olmadıklarını ve gerekçesine ilişkin varsayımda bulunulmaması gerektiğini söyledi. Biden, suikast girişimi sırasında hayatını kaybeden itfaiyeci Corey Comperatore'nin ailesine başsağlığı diledi ve saldırıda hayatını riske atan güvenlik güçlerine teşekkür etti. Biden, şiddetin hiçbir türlüsüne yer olmadığını vurgulayarak, soruşturmanın hızlı ve eksiksiz bir şekilde yürütülmesi talimatını verdi ve bağımsız bir inceleme yapılacağını belirtti.

14.07.2024 21:59
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ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan şüpheli hakkında henüz herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını ve bu kişinin gerekçesine ilişkin varsayımda bulunulmaması gerektiğini söyledi.

Biden, Beyaz Saray'da basına açıklamalarda bulundu.

Suikast girişimi sırasında ölen eski itfaiyeci Corey Comperatore'nin ailesine başsağlığı dileyen Biden, saldırıda hayatını riske atan Gizli Servis ajanları ve emniyet güçlerine de teşekkür etti.

ABD'de şiddetin hiçbir türlüsüne yer olmadığını belirten Biden, "Suikast girişimi, millet olarak savunduğumuz her şeye aykırıdır." ifadesini kullandı.

Biden, suikast girişiminde bulunan şüpheli hakkında henüz herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını dile getirerek, bu kişinin gerekçesi ya da bağlantıları hakkında varsayımda bulunmama çağrısı yaptı.

Konuya ilişkin soruşturmanın "hızlı ve eksiksiz" yürütülmesi talimatını verdiğini belirten Biden, soruşturma devam ederken yarın düzenlenmesi planlanan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Partinin başkan ve başkan yardımcısı adayının kesinleşmesi beklenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi için tüm güvenlik önlemlerinin alınması talimatını verdiğini söyledi.

Biden, konuya ilişkin ayrıca bağımsız inceleme yapılacağını ve sonuçlarının halkla paylaşılacağını belirterek, ABD halkını birlik olmaya davet etti.

Bu arada, Biden, suikast girişiminin ardından yarın Texas'a yapmayı planladığı geziyi erteledi.

Trump'a suikast girişimi

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Başkanı Biden, Trump'a suikast girişimi hakkında bilgi eksikliği olduğunu belirtti - Son Dakika

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