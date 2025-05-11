Donald Trump: Ukrayna, Putin'in Türkiye'de müzakere yapılması talebini derhal kabul etmeli - Son Dakika
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Donald Trump: Ukrayna, Putin'in Türkiye'de müzakere yapılması talebini derhal kabul etmeli

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna ateşkesine ilişkin yaptığı açıklamada "Putin, Ukrayna ile bir ateşkes anlaşması istemiyor. Onun yerine Türkiye'de bir araya gelerek bu kan banyosuna dönüşen savaşı bitirme ihtimalini müzakere etmek istiyor. Ukrayna bunu derhal kabul etmeli" ifadelerini kullandı.

11.05.2025 19:51
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ABD Başkanı Donald Trump, "Putin, Ukrayna ile bir ateşkes anlaşması istemiyor. Onun yerine Türkiye'de bir araya gelerek bu kan banyosuna dönüşen savaşı bitirme ihtimalini müzakere etmek istiyor. Ukrayna bunu derhal kabul etmeli" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 4 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tarafların ateşkes arayışına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE DETAYI

Trump, Rusya lideri Vladimir Putin'in gece yarısı yaptığı Türkiye'de barış zirvesi önerisiyle ilgili "Putin, Ukrayna ile bir ateşkes anlaşması istemiyor. Onun yerine Türkiye'de bir araya gelerek bu kan banyosuna dönüşen savaşı bitirme ihtimalini müzakere etmek istiyor. Ukrayna bunu derhal kabul etmeli" ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞMEYİ ŞİMDİ YAPIN"

"En azından bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını belirleyebilirler" diyen Trump, "Eğer mümkün değilse, Avrupa liderleri ve ABD, durumun ne olduğunu bilecek ve buna göre hareket edebilecek! Putin'in, ABD olmadan kazanılamayacak (yakından bile geçilemezdi!) olan İkinci Dünya Savaşı zaferini kutlamakla meşgul olduğu için Ukrayna'nın onunla bir anlaşma yapacağına dair şüphe duymaya başladım. Görüşmeyi şimdi yapın" dedi.

PUTİN NE DEMİŞTİ?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün başkent Moskova'da gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz" demiş, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermişti.

Putin, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesindeki rolüne dikkat çekerek, bugüne atıfla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirmişti.

Donald Trump: Ukrayna, Putin\'in Türkiye\'de müzakere yapılması talebini derhal kabul etmeli

Donald Trump, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Donald Trump: Ukrayna, Putin'in Türkiye'de müzakere yapılması talebini derhal kabul etmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Bizi yöneten kişi ekonomiyi, tarımı, sanaiiyi,eğitimi, hukuk ilkelerini, etik değerlerimizi tüketti. İşletmelerimizi ve toprağımızı yabancılara sattı.Dış borç tavan yaptı. Bize de bir el at Trump başkan. Reform gerek. 16 56 Yanıtla
  • atakan şimşek:
    sus sarı çıyan herseyin sebebi sizsiniz 28 8 Yanıtla
    Bingöl 0112:
    ağzına sağlık kral doğru diyon. 1 0
    Ahmet Çak:
    çıyan,a kurban olsun o mendebur 1 0
  • barış özcan:
    Komedyen bak kocan ne diyor, düne kadar gider yaptığın Reis e muhtaçsın diyor. 23 6 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Turkiye olmaz neden turkiye gitsnler kayseride yapsinlar adana da ypsnlar turkiye ne alaka 0 16 Yanıtla
  • Oooo:
    Putin Ukrayna'nın toprağını Trump ta değerli madenlerini alacak Biz de ev sahipliği yapacağız Zelenskide elinde tuttuğunu alacak! 10 3 Yanıtla
  • osman şahin:
    BU BARIŞI DÜNYA LİDERİ TRUMP YAPACAK YİNE 2 10 Yanıtla
  • #Kemer130531:
    inönü =zelenski 6 2 Yanıtla
  • Levent Biran:
    inşallah sorunsuz geçer b u kadar göz önünde olmakta iyi değil neden Türkiye. Allah korusun burda baslarina bir iş gelse. büyük savaslar hep böyle çıkmış. hayırlı si Allah vatanımızı korusun 2 0 Yanıtla
  • 199715:
    Dünyqyı yönetenler senaryoyu belirlemişler, küçüklet de rolünü oynuyor işte. Bir de bazılarının açıkları varsa gıkını çıkaramadan ne derlerse onu yapıyorlar. ...Tanıdık geldi mi? 2 0 Yanıtla
  • #Kemer130531:
    zelenski kabul et yoksa seni sökecekkk turp 2 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Ukrayna'nın bir komedyen palyaço yüzünden tüm yeraltı zenginlikleri hebâ oldu uçtu gitti şimdide masaya oturtturulmak için zorlanıyor ki oturacak'ta eli mahkum ağa'sı öyle istiyor el âlemin ipiyle kuyuya inersen olacağı akılsız adam. 0 0 Yanıtla
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