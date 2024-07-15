ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump'a yönelik suikast girişimini kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump'a yönelik suikast girişimini kınadı

ABD Başkanı Joe Biden, Pennsylvania'daki seçim mitinginde eski başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişimini kınayarak, şiddetin normalleştirilmesine izin verilemeyeceğini ve siyasi sicilin soğutulması gerektiğini belirtti. Biden, seçimlerin önemine vurgu yaparak, farklı görüşlerin demokrasinin bir parçası olduğunu ve sorunların sandıkta çözülmesi gerektiğini ifade etti. ABD'de nefretin yeri olmadığını vurgulayan Biden, birlik olmanın önemine dikkat çekti.

15.07.2024 03:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi partiden başkanlık için yarışan Donald Trump'a yönelik suikast girişim için, "Bu şiddetin normalleştirilmesine izin veremeyiz. Bu ülkedeki siyasi sicil çok kızıştı. Artık bunu soğutmanın zamanı geldi." dedi.

Biden, Pennsylvania'daki seçim mitingi sırasında eski başkan Trump'a yönelik suikast girişimi nedeniyle Beyaz Saray'dan ulusa seslendi.

"ABD tarihi boyunca daha önce gidilen bu yola girmemeliyiz" diyerek, başkanlara yapılan suikastlere atıfta bulunan Biden, her iki partiden siyasilerin hedef alınması ile şiddetin bir çözüm olamayacağını söyledi.

Biden, "Amerika'da bu tür şiddete, istisnasız bir şekilde yer yoktur. Bu şiddetin normalleştirilmesine izin veremeyiz. Biliyorsunuz, bu ülkedeki siyasi sicil çok kızıştı. Artık bunu soğutmanın zamanı geldi. Hepimizin bu konuda sorumluluğu var." dedi.

-"Seçim yaklaştıkça hepimiz bir sınav ile karşı karşıyayız"

Biden, kasım ayında yapılacak seçimlerin "ABD'nin geleceği" için önemli olduğunu vurgulayarak, ancak ülkeyi yönetme konusunda farklı görüşlerin bulunmasının demokrasinin bir parçası olduğunun altını çizerek, "Seçim yaklaştıkça hepimiz bir sınav ile karşı karşıyayız, seçimin önemi ne kadar yüksekse, tutkular da o kadar hararetli oluyor. Bu, ne kadar güçlü olursa olsun, inançlarımızın asla şiddete dönüşmemesi konusunda her birimize ek bir yük getirmektedir." diye konuştu.

Demokrasi için sokakta şiddet değil sandıkta eylem çağrısında bulunan Biden, "ABD'de farklılıklarımızın getirdiği sorunu sandıkta çözeriz. Bunu kurşun ile değil sandık ile yapmalıyız. Amerika'yı değiştirme gücü her zaman halkın elinde olmalıdır, suikastçinin elinde değil." ifadelerini kullandı.

Biden, ABD'de "nefret"in yeri olmadığının altını çizerek, "Artık bizim için hiçbir şey birlik olmaktan daha önemli değil. Bunu yapabiliriz." dedi.

Trump'a suikast girişimi

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Pennsylvania, Donald Trump, Demokrasi, Joe Biden, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump'a yönelik suikast girişimini kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:14 Adıyaman’da 14 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak intihar etti Adıyaman'da 14 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak intihar etti
22:03 EURO 2024 şampiyonu İspanya oldu EURO 2024 şampiyonu İspanya oldu
21:36 ABD Başkanı Biden’dan Trump’a yapılan saldırıyla ilgili yeni açıklama: Tüm güvenlik önlemleri gözden geçirilecek ABD Başkanı Biden'dan Trump'a yapılan saldırıyla ilgili yeni açıklama: Tüm güvenlik önlemleri gözden geçirilecek
19:18 ABD’de 4 kent, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü resmen tanıdı ABD'de 4 kent, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanıdı
19:15 Trump’a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu Trump'a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu
23:55 Trump’a suikast girişiminde bulunan genç, çatıda polisle karşılaşmış Trump'a suikast girişiminde bulunan genç, çatıda polisle karşılaşmış
23:28 Yine İzmir yine skandal görüntüler Foça’da elektrik kablolarını açıkta bıraktılar Yine İzmir yine skandal görüntüler! Foça'da elektrik kablolarını açıkta bıraktılar
22:57 İstatistikleri görmeniz lazım EURO 2024 finalinin ilk yarısı beklentileri karşılayamadı İstatistikleri görmeniz lazım! EURO 2024 finalinin ilk yarısı beklentileri karşılayamadı
22:44 Bu çocuk daha 17 yaşında Lamine Yamal, EURO 2024 finalinde tarihe geçti Bu çocuk daha 17 yaşında! Lamine Yamal, EURO 2024 finalinde tarihe geçti
22:08 Aydın Söke’deki yangın 3. gününde Alevler fabrikanın diğer kısmına sıçradı Aydın Söke'deki yangın 3. gününde! Alevler fabrikanın diğer kısmına sıçradı
20:42 İhmaller zinciri bilirkişi raporunda 2 canımızı yitirdiğimiz elektrik akımı faciası resmen göz göre göre gelmiş İhmaller zinciri bilirkişi raporunda! 2 canımızı yitirdiğimiz elektrik akımı faciası resmen göz göre göre gelmiş
20:37 Trump’a suikast girişiminde eşi ve kızını korurken kurşunların hedefi oldu Trump'a suikast girişiminde eşi ve kızını korurken kurşunların hedefi oldu
20:02 Engin Polat’dan cezaevinden aylar sonra ilk paylaşım: Eşim Dilan’ın hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmadı Engin Polat'dan cezaevinden aylar sonra ilk paylaşım: Eşim Dilan'ın hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmadı
18:55 Trafikte tartıştığı 3 kişiyi döve döve hastanelik etti: Ufak bir sürtüşme yaşandı Trafikte tartıştığı 3 kişiyi döve döve hastanelik etti: Ufak bir sürtüşme yaşandı
18:46 Başkentte aile dehşeti Kardeşini ve dayısını vurup kendi kafasına sıktı Başkentte aile dehşeti! Kardeşini ve dayısını vurup kendi kafasına sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 04:50:05. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump'a yönelik suikast girişimini kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement