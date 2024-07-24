ABD Başkanı Joe Biden, Kovid-19'a yakalandıktan sonra ilk kez görüntülendi

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NEW ABD Başkanı Joe Biden, Kovid-19'a yakalanmasının ardından ilk kez görüntülendi.

Biden, kendini izole ettiği Delaware'den Washington'a döndüğü sırada aracından inip uçağa binerken görüldü.

Araçtan elinde maskesiyle inen Biden, gazetecilerin "Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?" sorularına el sallayarak ve baş parmağını havaya kaldırarak cevap verdi.

Biden, gazetecilerin, "Sizce Kamala Harris Donald Trump'ı yenebilir mi?" sorularını ise yanıtlamadı.

ABD medyasına yansıyan bazı haberlerde ve sosyal medya kullanıcıları arasında Biden'ın sağlık durumuyla ilgili tartışmalar ortaya çıkmış, bazı kişiler Biden'ın sağlık durumunun iyi olmadığını iddia etmişti.

17 Temmuz'da ABD Başkanı Biden'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirilmişti. Delaware'de kendini izole eden Biden'ın başkanlık görevlerini yerine getireceği kaydedilmişti.

Zihinsel ve fiziksel sağlığı sorgulanın Biden, 21 Temmuz'da sosyal medya hesabından yayımladığı mektupla seçim yarışından çekildiğini duyurmuştu.