ABD Başkanı Joe Biden, Normandiya Çıkarması Anma Töreninde Sandalyeye Oturmaya Çalıştı - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden, Normandiya Çıkarması Anma Töreninde Sandalyeye Oturmaya Çalıştı

ABD Başkanı Joe Biden, Normandiya Çıkarması Anma Töreninde Sandalyeye Oturmaya Çalıştı

Fransa'da düzenlenen Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü anma töreninde ABD Başkanı Joe Biden, var olmayan bir sandalyenin önünde oturmaya çalıştı. Sosyal medyada görüntülerin yayılmasıyla birlikte Biden'ın yaşı ve sağlık durumu hakkında eleştirel yorumlar yapıldı.

06.06.2024 22:03
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ABD Başkanı Joe Biden, Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü kapsamında Fransa'da düzenlenen anma töreninde, olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı.

Fransa'nın Colleville-sur-Mer kentindeki ABD mezarlığında, 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü nedeniyle anma töreni yapıldı.

Törenden paylaşılan görüntülere göre, Biden, var olmayan bir sandalyenin önünde durduğunu zannederek oturmaya çalıştı.

Sosyal medyada da yayılan görüntülere dair bazı kullanıcılar Biden'ın yaşı ve sağlık durumuna yönelik eleştirel yorumlarda bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Başkanı Joe Biden, Normandiya Çıkarması Anma Töreninde Sandalyeye Oturmaya Çalıştı - Son Dakika

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