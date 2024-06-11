Joe Biden, silah alımında sıkı güvenlik kontrollerinin şart olduğunu vurguladı - Son Dakika
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Joe Biden, silah alımında sıkı güvenlik kontrollerinin şart olduğunu vurguladı

Joe Biden, silah alımında sıkı güvenlik kontrollerinin şart olduğunu vurguladı

Oğlu Hunter Biden'ın yasa dışı silah temin etmekten suçlu bulunduğu gün silah şiddetiyle ilgili konuşan ABD Başkanı Joe Biden, silah alımında sıkı güvenlik kontrollerinin şart olduğunu vurguladı. Biden, başkanlığı döneminde silahlı şiddeti önlemeye yönelik önemli yasal düzenlemeler yaptıklarını belirtti. Silah alımında eskiye göre daha sıkı güvenlik kontrolleri içeren 2022'de çıkan yasanın yakın tarihteki en önemli düzenleme olduğunu aktaran Biden, bu sayede ülkede son birkaç yılda silahlı şiddetin azaldığına dikkati çekti. Biden, kim olursa olsun herkesin en sıkı güvenlik kontrollerine tabi olması gerektiğini kaydetti.

11.06.2024 23:39
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Oğlu Hunter Biden'ın yasa dışı silah temin etmekten suçlu bulunduğu gün silah şiddetiyle ilgili konuşan ABD Başkanı Joe Biden, silah alımında "sıkı güvenlik kontrollerinin şart olduğunu" vurguladı.

Biden, Washington'da düzenlenen "Gun Sense University" konferansında, başkanlığı döneminde silahlı şiddeti önlemeye yönelik önemli yasal düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

Silah alımında eskiye göre daha sıkı güvenlik kontrolleri içeren 2022'de çıkan yasanın yakın tarihteki en önemli düzenleme olduğunu aktaran Biden, bu sayede ülkede son birkaç yılda silahlı şiddetin azaldığına dikkati çekti.

ABD Başkanı Biden, kim olursa olsun herkesin en sıkı güvenlik kontrollerine tabi olması gerektiğini kaydetti.

"Gösterdiğimiz ilerlemeden dolayı çok gurur duyuyorum. Başkan olmadan önceki yıl cinayet oranı en yüksek seviyeye ulaşmıştı, geçen yıl ise bu oran en düşük seviyede gerçekleşti." diye konuşan Biden, silahlı şiddete bağlı suç ve cinayet oranlarında ciddi düşüşler olduğunu memnuniyetle takip ettiklerini söyledi.

Başkanlığı döneminde silahlı şiddetin azaltılmasına yönelik birçok programı da desteklediğini ifade eden Biden, ülkede bir daha toplu silahlı saldırı yaşanmaması için tüm gücüyle çalıştığını sözlerine ekledi.

ABD'de geleneksel olarak Demokratlar silah alımında daha sıkı güvenlik kontrolleri olmasını talep ederken, Cumhuriyetçiler Anayasa'nın 2. ek maddesine atıf yaparak silah ediniminde serbestiyet olması gerektiğini savunuyor.

Joe Biden'ın konuşmasının, oğlu Hunter Biden'ın uyuşturucu bağımlısıyken yalan beyanda bulunarak silah almaktan dolayı jüri tarafından suçlu bulunduğu güne denk gelmesi dikkat çekti.

Delaware eyaletinde görülen davada, jüri üyeleri Hunter Biden'ın, "federal lisanslı silah satıcısına yalan söylemek", "başvuru formunda uyuşturucu kullanıcısı olmadığı şeklinde yanlış beyanda bulunmak" ve "silahı 11 gün boyunca yasa dışı olarak bulundurmaktan" suçlu olduğuna hükmetmişti.

Amerikan medyasında, Biden'ın oğluyla ilgili dava sonucuna nasıl tepki göstereceği merak konusu olmuş, Biden son açıklamasında "davanın sonucuna saygı duyacağını" beyan etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Joe Biden, silah alımında sıkı güvenlik kontrollerinin şart olduğunu vurguladı - Son Dakika

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