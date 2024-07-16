ABD Başkanı Joe Biden, Trump'ı hedef alma sözlerini hata olarak nitelendirdi - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden, Trump'ı hedef alma sözlerini hata olarak nitelendirdi

Joe Biden, suikast girişiminden önce yaptığı özel telefon görüşmesinde Trump'ı hedef alma zamanının geldiğini söylemesinin bir hata olduğunu belirtti. Biden, Trump'a yönelik suikast girişimini ve eleştirileri değerlendirirken, zihinsel sağlığı hakkındaki endişeleri reddetti ve seçimlerden vazgeçmeyeceğini vurguladı. Ayrıca, suikast girişiminin seçimi nasıl etkileyeceği konusunda bir fikri olmadığını söyledi.

16.07.2024 11:03
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ABD Başkanı Joe Biden, suikast girişiminden günler önce bağışçılarıyla yaptığı özel telefon görüşmesinde "(Eski ABD Başkanı) Trump'ı hedef alma zamanı geldiğini" söylemesinin "hata" olduğunu belirterek, "Ona odaklanalım demek istemiştim." dedi.

Biden, rakibi Donald Trump'a yönelik suikast girişimini, seçimleri ve zihinsel sağlığı hakkındaki eleştirileri NBC News'e değerlendirdi.

Trump ile yaptığı canlı yayın tartışmasındaki zayıf performansı hakkında yöneltilen eleştirilere cevap veren Biden, "Yaşlıyım ama Trump'tan yalnızca 3 yaş büyüğüm ve akıl sağlığım da gayet yerinde. 3 buçuk yılda daha önce diğer başkanların uzun süredir yapamadıklarını yaptım ve bu konuda eleştirilmeye hazırım." dedi.

Biden, bazı Demokratların seçim yarışından çekilmesine ilişkin çağrılarına karşılık "yenik düşmeyeceğini" ve "kaybetmeyeceğini" belirtti.

Trump'a yönelik suikast girişimi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Biden, saldırının seçimi nasıl etkileyeceğine ilişkin bir fikri olmadığını ve bunu kimsenin bilemeyeceğini söyledi. Biden, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde rakibinin sesinin iyi geldiğini ve aradığı için teşekkür ettiğini aktardı.

Suikast girişiminden günler önce bağışçılarıyla yaptığı özel telefon görüşmesinde "Trump'ı hedef alma zamanı geldiğini" söylemesinin "hata" olduğunu belirten Biden, "Ona odaklanalım demek istemiştim. Politikalarına, tartışmada kaç yalan söylediğine gibi." dedi.

Ancak Biden, Trump'ın şiddet içerikli ifadeleri kendisinden daha fazla kullandığı savundu.

İlk canlı yayın ve Biden'in sağlık durumu tartışmaları

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı. Biden, yaşı konusundaki kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen George Clooney gibi ünlülerden Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı.

Trump'a suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Trump, cumartesi günü Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı. ABD Gizli Servisi, saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı. FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Başkanı Joe Biden, Trump'ı hedef alma sözlerini hata olarak nitelendirdi - Son Dakika

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