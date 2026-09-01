ABD Başkanı Trump: İran'ın misillemesi büyük saldırıyla yanıtlanır
ABD Başkanı Trump, İran ordusunun misilleme yapması halinde İran'a 'daha büyük' saldırılar düzenleyeceklerini açıkladı. Trump'ın açıklaması, iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırdı. İran'dan henüz resmi bir yanıt gelmedi.
ABD Başkanı Trump, İran ordusunun misilleme yapması halinde İran'a "daha büyük" saldırılar düzenleyeceklerini açıkladı
Kaynak: AA
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