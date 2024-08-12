ABD Başkanlık Seçimi Şirketlerin Kredi Derecelendirmelerini Etkilemeyecek - Son Dakika
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ABD Başkanlık Seçimi Şirketlerin Kredi Derecelendirmelerini Etkilemeyecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Kasım 2024 başkanlık seçiminin ABD şirketlerinin kredi derecelendirmelerini doğrudan etkilemeyeceğini bildirdi. Ancak, iklim ve sosyal politikalardaki değişimlerin bazı sektörler için uzun vadeli etkileri olabilir.

12.08.2024 22:02
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NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Kasım 2024 başkanlık seçiminin ABD şirketlerinin kredi derecelendirmelerini doğrudan etkileyeceğini öngörmediğini bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, bu yılki başkanlık seçiminin ülkedeki şirketlerin kredi derecelendirmelerini doğrudan etkilemesinin beklenmediği belirtilerek, "Doğrudan federal politika değişikliklerinden kaynaklanan derecelendirme eylemleri nadirdir. Ancak, iklim ve sosyal politikalardaki önemli değişimlerin özellikle otomotiv, enerji, sağlık ve kamu hizmetleri sektörleri için uzun vadeli etkileri olabilir." değerlendirmesine yer verildi.

Kurumsal kredi profillerinin, Donald Trump yönetiminde en çok ticari korumacılık, kalıcı mali baskılar, iklim politikasının geri çekilmesi ve sosyal politika reformundan etkileneceğine inanıldığı aktarılan açıklamada, jeopolitik ve dış politika, finansal serbestleşme ve özelleştirme ile kısıtlı göçün de kredi profilini etkilediği ancak bunun dolaylı şekilde olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu alanlarda mevcut politikalarda önemli revizyonların yapılma olasılığının en yüksek olduğu durumun, Cumhuriyetçilerin Beyaz Saray'da ve Kongre'nin her iki kanadında kontrolü ele geçirmesi olduğu kaydedildi.

Tüm kurumsal sektörlerin başkanlık yönetimlerinde ve Kongre'deki güç dengesindeki değişikliklere çeşitli derecelerde maruz kaldığına değinilen açıklamada, federal politikalar ve düzenlemelerin bazı sektörlerin kar ve nakit akışı üretme yeteneğini önemli ölçüde etkileyebileceği ve nihayetinde varlık değerlemeleri ve sermaye dağıtım kararlarına etki yapabileceği vurgulandı.

Açıklamada, yeni mevzuatı geçirme ve uygulamanın uzun bir süreç olduğuna işaret edilerek, bunun şirketlere olumsuz politika sonuçlarının finansal profilleri üzerindeki etkilerini azaltmak için iş modellerini ayarlamada zaman tanıyacağı aktarıldı.

Kaynak: AA

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