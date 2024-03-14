ABD, Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan 3 Yahudi yerleşimciyi yaptırım listesine aldı

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ABD Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan aşırılıkçı 3 Yahudi yerleşimci ile bunlara bağlı 2 kurumu yaptırım listesine aldığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'da şiddet ve gerilimin tırmanmasına katkıda bulunan kişi ve kurumların yaptırıma maruz kalacağı vurgulandı.

Açıklamada, adlarının Zvi Bar Yosef, Moshe Sharvit ve Neriya Ben Pazi olduğu belirtilen şiddet yanlısı 3 Yahudi yerleşimcinin, "Filistinlilere şiddet uygulamak" ve "yerel Filistinli çiftçilerin kendi topraklarına erişimini engellemek" gerekçelerinden dolayı yaptırıma tabi olacakları belirtildi.

Aynı kapsamda ayrıca, Bar Yosef'e ait Zvis Farm ile Moshe Sharvit'e bağlı Moshes Farm da Filistinlilere şiddet uygulanmasına lojistik imkan sağladığı" gerekçesiyle ABD'nin yaptırım listesine eklendi.

ABD Başkanı Joe Biden, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesini şubat ayı başında imzalamıştı.

Aynı gün ABD Dışişleri Bakanlığı, 4 Yahudi yerleşimciyi yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.

Yaptırım listesine alınan kişiler Amerikan finans sistemi içinde işlem yapamayacak, bu ülkeye vize alamayacak, varsa ABD'deki varlıkları dondurulacak ve Amerikan vatandaşlarının bu kişilerle iş yapması yasaklanacak.

İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarında 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden Filistinli sayısı 433'e yükseldi.