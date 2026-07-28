ABD, Batı Şeria'ya Seyahati Kısıtladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD, Batı Şeria'ya Seyahati Kısıtladı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, güvenlik endişeleri nedeniyle hükümet çalışanlarının Batı Şeria'ya seyahatini kısıtladı.

ABD, artan güvenlik endişeleri ve istikrarsızlık nedeniyle hükümet çalışanları ile aile fertlerinin İsrail işgali altındaki Batı Şeria'ya seyahatini 29 Temmuz Çarşamba gününe kadar geçici olarak kısıtladı.

ABD'nin İsrail'deki Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Batı Şeria'da artan güvenlik endişeleri ve büyüyen istikrarsızlık nedeniyle Büyükelçilik, tüm ABD hükümeti çalışanları ile aile fertlerinin bölgeye seyahatini geçici olarak kısıtlamaktadır." ifadesine yer verildi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerce 2026'nın başından bu yana yaklaşık 250 Filistin yerleşim biriminde can kaybı veya maddi hasarla sonuçlanan 1330'dan fazla saldırı kaydedildi.

OCHA, 20 Temmuz'a kadar bu saldırılarda 18 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, bu sayının 2025'in tamamındaki can kaybını aştığını bildirdi.

BM'ye göre, Nablus'un güneybatısındaki Tel beldesinde 24 Temmuz'da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetmiş, olaylar sırasında 2 İsrailli de ölmüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı, şubattan bu yana vatandaşlarına Batı Şeria'ya seyahatlerini yeniden değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunurken, ABD hükümeti çalışanlarının bölgeye girişleri de sınırlı istisnalar dışında özel izne tabi tutuluyordu.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlatmasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları arttı.

Filistin resmi verilerine göre, bu dönemde Batı Şeria'da 1182'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve yaklaşık 24 bin Filistinli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Batı Şeria'ya Seyahati Kısıtladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizde korkunç facia Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti Denizde korkunç facia! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Alkolmetreyi üflemeyen ehliyetsiz sürücüye 192 bin TL ceza Alkolmetreyi üflemeyen ehliyetsiz sürücüye 192 bin TL ceza
Ankara’dan İsrail’i saf dışı bırakan hamle Yeni rota Türkiye ve Suudi Arabistan Ankara'dan İsrail'i saf dışı bırakan hamle! Yeni rota Türkiye ve Suudi Arabistan
Suriye’den İsrail açıklaması Gündem yaratacak Türkiye detayı Suriye'den İsrail açıklaması! Gündem yaratacak Türkiye detayı
Piyasaların beklediği karar Petrol fiyatları sert düştü Piyasaların beklediği karar! Petrol fiyatları sert düştü
LGS’de geri sayım Tercihler bugün sona eriyor LGS'de geri sayım! Tercihler bugün sona eriyor

22:56
Galatasaray, Venezia’ya çok farklı kaybetti
Galatasaray, Venezia'ya çok farklı kaybetti
22:18
Malatya’da işçi yatakhanede asılı bulundu
Malatya'da işçi yatakhanede asılı bulundu
22:12
Yeni Parti’nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak Özgür Özel’den “İmamoğlu“ çıkışı
Yeni Parti'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel'den "İmamoğlu" çıkışı
20:32
Ankara’da “gay“ bar işletmesine operasyon
Ankara'da "gay" bar işletmesine operasyon
20:16
Ahbap Derneği’ne kayyum atandı
Ahbap Derneği'ne kayyum atandı
19:48
Türkiye’ye F-35 satışı ile ilgili Trump’tan yeni açıklama
Türkiye'ye F-35 satışı ile ilgili Trump'tan yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 00:48:39. #7.13#
SON DAKİKA: ABD, Batı Şeria'ya Seyahati Kısıtladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.