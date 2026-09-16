ABD Belarus ile anlaştı, 25 tutuklu serbest bırakılacak - Son Dakika
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ABD Belarus ile anlaştı, 25 tutuklu serbest bırakılacak

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Belarus Özel Temsilcisi John Cole, Belarus'un 25 tutukluyu serbest bırakması karşılığında Lakokraska ve Bellesbumprom adlı 2 Belarus şirketine yönelik yaptırımları kaldıracaklarını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Belarus Özel Temsilcisi John Cole, Belarus'un 25 tutukluyu serbest bırakması karşılığında, 2 Belarus şirketine yönelik yaptırımları kaldıracaklarını bildirdi.

Belarus haber ajansı Belta'ya göre Cole, başkent Minsk'te Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Görüşmede, uluslararası konular ve ikili ilişkilerin ele alındığını kaydeden Cole, Belarus tarafıyla bazı konularda ilerleme sağladıklarını belirtti.

Cole, "Ara anlaşma üzerinde mutabık kaldık. Belarus, iyi niyet jesti olarak 25 kişiyi serbest bırakacak. ABD de bunun karşılığında Lakokraska ve Bellesbumprom adlı iki Belarus şirketine yönelik yaptırımları kaldıracak." ifadelerini kullandı.

ABD ile Belarus'un kalan sorunların çözümü için çalışmalarını sürdüreceğini belirten Cole, "Tüm sorunlar çözüldükten ve anlaşmaya varıldıktan sonra daha fazla kişi serbest bırakılacak ve Belarus şirketlerine yönelik yaptırımlar kaldırılacak." dedi.

ABD, mart ayında Belarus'taki iki banka ve Maliye Bakanlığına yönelik yaptırımları kaldırma kararı almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Belarus ile anlaştı, 25 tutuklu serbest bırakılacak - Son Dakika

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