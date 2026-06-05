ABD, Bolivya'ya Desteğini Yeniledi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz hükümetine yönelik ABD desteğini tekrarladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rubio, Paz ile yaptığı görüşmede, "Bolivya'nın demokrasisini ve Paz yönetimini destekleme konusundaki ABD'nin sarsılmaz kararlılığını" bir kez daha teyit etti.

İkilinin Bolivya'daki mevcut durumu değerlendirdiği kaydedilen açıklamada, Rubio'nun ABD'nin Bolivya'daki acil yardım ve lojistik operasyon desteğini artırdığını söylediği belirtildi.

Rubio'nun mevcut ABD yönetiminin, "istikrar, güvenlik ve tüm Bolivyalılar için daha iyi bir gelecek hedefiyle çalışan Bolivya'nın" yanında olmaya devam edeceğini bir kez daha vurguladığı kaydedildi.