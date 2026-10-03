ABD, Brezilya'da seçim öncesi vize işlemlerini durdurdu, Avustralya elçiliği kapandı - Son Dakika
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ABD, Brezilya'da seçim öncesi vize işlemlerini durdurdu, Avustralya elçiliği kapandı

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ABD, Brezilya\'da seçim öncesi vize işlemlerini durdurdu, Avustralya elçiliği kapandı
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ABD ve Avustralya'nın Brezilya'daki misyonları, seçim öncesi güvenlik gerekçesiyle yüz yüze hizmetlerini askıya aldı veya kapandı. ABD vize işlemlerini durdurdu; Avustralya'nın Brasilia Büyükelçiliği kapatıldı ve vatandaşlarına ABD misyonlarından uzak durmaları tavsiye edildi.

RİO DE JANEİRO, 3 Ekim (Xinhua) -- ABD ve Avustralya'nın Brezilya'daki diplomatik misyonları, devlet başkanlığı seçimlerinden iki gün önce güvenlik endişelerini gerekçe göstererek cuma günü yüz yüze hizmetlerini askıya aldı veya geçici olarak hizmete kapandı.

Yapılan resmi duyuruya göre, ABD'nin Brezilya'nın başkenti Brasilia'daki büyükelçiliği ile Sao Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre ve Recife'deki konsoloslukları da dahil olmak üzere ülke genelindeki diplomatik temsilciliklerinde yüz yüze konsolosluk hizmetleri bir sonraki duyuruya kadar askıya alındı.

Büyükelçilik ve konsolosluklar, vize işlemlerini de durdurdu. Yerel askeri polis, ABD'nin Brasilia'daki büyükelçiliği çevresinde ek güçler konuşlandırdı ve Sao Paulo'daki konsolosluğun çevresindeki alanları güvenlik çemberine aldı.

Avustralya'nın Brasilia Büyükelçiliği de güvenlik gerekçesiyle cuma günü kapatıldığını duyurdu. Büyükelçilik, Avustralya vatandaşlarına ABD'nin Brezilya'daki diplomatik temsilciliklerini ve yakınlarındaki bölgeleri ziyaret etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

Brezilya'da genel ve devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turu pazar günü yapılacak.

Kaynak: Xinhua
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