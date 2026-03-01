ABD Büyükelçiliği'nden Güvenlik Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD Büyükelçiliği'nden Güvenlik Uyarısı

01.03.2026 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Amman Büyükelçiliği, personeline güvenli alanlarda kalmaları çağrısında bulundu.

ABD'nin Amman Büyükelçiliği, bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle personeline güvenli bölgelerde kalmaları ve elçilik binasından uzak durmaları çağrısı yaptı.

Elçiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, büyükelçilik binasının potansiyel bir hedef olabileceği gerekçesiyle böyle bir önlem alındığı kaydedildi.

Bu bağlamda elçilik personelinden binaya yaklaşmamaları ve güvenli bölgelerde kalmaları istendi.

Paylaşımda ayrıca, Ürdün'deki tüm ABD vatandaşlarından "son derece dikkatli ve uyanık olmaları, büyükelçilik binasından ve askeri tesislerden uzak durmaları" talep edildi.

ABD vatandaşlarına ikametgahlarında veya tahkim edilmiş başka bir binada güvenli bir yer bulma, yanlarında da yeterli miktarda yiyecek, su ve ilaç bulundurma çağrısı yapıldı.

Elçilik ayrıca, ABD vatandaşlarından gösterilerden uzak durmalarını ve dikkat çekmemelerini istedi.

Ürdün Emniyet Müdürlüğü daha önce, bölgede ABD-İsrail ile İran arasında devam eden saldırılar sırasında Ürdün'e 73 şüpheli cisim ve füze parçası düştüğünün tespit edildiğini ancak yaralanma olmadığını açıklamıştı.

?ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

Abd Büyükelçiliği, Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Büyükelçiliği'nden Güvenlik Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

17:03
İran’dan Abraham Lincoln’e füze saldırısı
İran'dan Abraham Lincoln'e füze saldırısı
16:36
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü
16:31
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
16:02
“Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
"Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
15:57
Hamaney’in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas
Hamaney'in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas
15:39
İsrail’i savaş alanına çeviren saldırı Taş üstünde taş kalmadı
İsrail'i savaş alanına çeviren saldırı! Taş üstünde taş kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 17:15:28. #.0.5#
SON DAKİKA: ABD Büyükelçiliği'nden Güvenlik Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.