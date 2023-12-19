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ABD Büyükelçiliği, Sudan'daki iç savaşın askeri çözümünün olmadığını belirtti - Son Dakika
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ABD Büyükelçiliği, Sudan'daki iç savaşın askeri çözümünün olmadığını belirtti

ABD'nin Hartum Büyükelçiliği, Sudan'da devam eden iç savaşın askeri çözümünün kabul edilemez olduğunu ve ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (HDK) çatışmayı sona erdirme ve uluslararası insani hukuka uyma çağrısı yaptı. Büyükelçilik, Sudan halkının demokratik bir geleceğe olan inancının gerçekleşmesine izin verilmediğini belirtti.

ABD Büyükelçiliği, Sudan\'daki iç savaşın askeri çözümünün olmadığını belirtti
19.12.2023 - 22:25,  Güncelleme: 22:34
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PORT ABD'nin Hartum Büyükelçiliği, Sudan'da 9. ayına giren kanlı iç savaşın kabul edilebilir bir askeri çözümünün olmadığını, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (HDK) çatışmayı sona erdirme ve uluslararası insani hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine bağlı kalma çağrısı yaptı.

Büyükelçiliğin X hesabından yapılan açıklamada, "Beş yıl önce bugün Sudan halkı özgürlük, barış ve adalet talebiyle bir araya geldi. Başta kadınlar ve gençler olmak üzere toplumun her kesiminden protestocuların gösterdiği inanılmaz cesaret ve fedakarlık, demokratik bir geleceğin başlangıcına yol açtı ancak Sudan halkına vadedilen geleceğin gerçekleşmesine defalarca izin verilmedi." ifadeleri kullanıldı.

Askerin 25 Ekim 2021'de anayasaya aykırı olarak yönetimi ele geçirdiği, Sudan Silahlı Kuvvetleri ile HDK arasında 15 Nisan 2023'te çatışmaların başladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çatışmanın kabul edilebilir bir askeri çözümü yok. İleriye dönük tek sürdürülebilir yol, Sudan'ın siyasi geleceğinin Sudanlı sivillere ait olduğunun kabul edilmesidir. Mesajımız açık, Sudan ordusu ve HDK Sudan'daki çatışmayı sona erdirmeli, uluslararası insani hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine bağlı kalmalı, insan haklarına saygı göstermeli ve Sudan halkının giderek zorlaşan insani ihtiyaçlarını karşılamak için engelsiz erişime izin vermelidir."

-"Taraflar çatışma sonrasında yönetimde rol almamalı"

Tarafların çatışma sonrası yönetimde rol aramaktan da kaçınması gerektiği vurgulanan açıklamada, "ABD, çatışmayı durdurmak için her türlü çabayı göstermeye devam edecek ve demokratik bir Sudan'a yönelik ebedi arzularında Sudan halkının yanında olmayı sürdürecektir." ifadesine yer verildi.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da taraflar, ülkenin orta kesimlerinde, batı ve güneybatıdaki eyaletlerde ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler'e göre, çatışmalar sonucu 12 binden fazla kişinin öldüğü, 33 binden fazla kişinin yaralandığı Sudan'da, nüfusun yaklaşık yarısına denk gelen 25 milyon kişi insani yardıma muhtaç hale geldi.

Sudan'da yaklaşık 7 milyon kişi, ülke içinde yerinden edildi veya komşu ülkelerde güvenlik arayışıyla evlerinden kaçtı.

Sudan'ın orta, güney, kuzey ve doğusundaki bazı eyaletler, HDK'nin yayılmasını engellemek amacıyla son birkaç günde olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL ilan edilenler arasında Cezira, Sinnar, Kuzey, Gadarif, Beyaz Nil, Nil Nehri ve Kızıldeniz eyaletleri bulunuyor.

HDK, 9. ayına giren iç savaşın başından bu yana ilk kez Sudan'ın tahıl ambarı Cezira eyaletinin merkez kenti ve ülkenin dört bir tarafına erişim imkanı tanıyan stratejik konumdaki Vad Medeni'ye saldırmıştı.

Kaynak: AA
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