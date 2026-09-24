ABD Büyükelçisi White, sızan belgenin Belçika'nın resmi tutumu olmadığını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD Büyükelçisi White, sızan belgenin Belçika'nın resmi tutumu olmadığını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Brüksel Büyükelçisi White, Belçika hükümetinin Washington'un 'artık geçmişteki müttefik olmadığı' yazılan sızan belgeyi onaylamadığını ve resmi tutumu yansıtmadığını ilettiğini bildirdi. White, taslak belgenin iki ülke arasındaki bağları etkilemeyeceğini söyledi.

ABD'nin Brüksel Büyükelçisi Bill White, Washington'un "artık geçmişteki müttefik olmadığı" ifadelerinin yer aldığı basına sızan belgeye ilişkin Belçika hükümetinin, onayladıkları bir belge olmadığını, ülkenin resmi tutumunu yansıtmadığını açıkladığını bildirdi.

White, Belçika hükümetine ait olduğu belirtilen basına sızan belgeye dair açıklama yaptı.

ABD Büyükelçisi, Belçika hükümetinin, Washington'un "artık geçmişteki müttefik olmadığının" kaydedildiği belgeyi onaylamadığını, dolayısıyla ülkenin resmi tutumunu yansıtmadığını kendilerine ilettiğini aktardı.

ABD ve Belçika'nın uzun süredir müttefik olduğunu vurgulayan White, yarın iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 194. yılını kutlayacaklarını ifade etti.

White, nükleer enerji, doğal gaz, savunma, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ve Belçika'nın ABD'nin gümrük ve pasaport işlemlerini hızlandıran "Global Entry" programına katılması konularında Brüksel'le beraber çalıştıklarını belirterek, sızan "bir taslak belgenin" iki ülke arasındaki bağları etkilemeyeceğini söyledi.

"Artık geçmişteki müttefik olmadığının" kaydedildiği yazılmıştı

Financial Times gazetesi, Belçika Dışişleri Bakanlığına ait olduğu iddia edilen belgede, ABD'nin "artık geçmişteki müttefik olmadığının" kaydedildiğini yazmıştı.

Bakanlığın, Amerika ve Karayipler birimince Ekim 2025'te hazırlandığı öne sürülen belgede, Belçika ve AB'nin Washington'la ilişkilerini "kapsamlı şekilde yeniden değerlendirmesi" gerektiği ifadeleri yer almıştı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriWashingtonDiplomasiGüvenlikPolitikaBelçikaBrükselGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otobüslerde yeni dönem Bu hareketleri yapanlara 19 bin TL ceza Otobüslerde yeni dönem! Bu hareketleri yapanlara 19 bin TL ceza
Edirne Uzunköprü’de 15 kaçak göçmen yakalandı, sürücüye 17 bin 129 lira ceza kesildi Edirne Uzunköprü'de 15 kaçak göçmen yakalandı, sürücüye 17 bin 129 lira ceza kesildi
Tutuklu CHP’li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak tahliye edildi Tutuklu CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak tahliye edildi
Bahçeli’den Mansur Yavaş’ın istifasına ilişkin yayınlara tepki: Cumhurbaşkanı’nın temasları mı gölgeleniyor Bahçeli'den Mansur Yavaş'ın istifasına ilişkin yayınlara tepki: Cumhurbaşkanı'nın temasları mı gölgeleniyor?
Kars-Ardahan karayolunda yanan TIR köprüden düştü, sürücü atlayarak kurtuldu Kars-Ardahan karayolunda yanan TIR köprüden düştü, sürücü atlayarak kurtuldu
ABD’de iki çocuk annesi kadın, eşi tarafından köpeğiyle ilişkiye girerken yakalandı ABD'de iki çocuk annesi kadın, eşi tarafından köpeğiyle ilişkiye girerken yakalandı
20:56
Montella’dan çarpıcı itiraf: Gönderilmedim çünkü...
Montella'dan çarpıcı itiraf: Gönderilmedim çünkü...
20:46
ABD’nin yaptırım tehdidinin ardından BAE, İran hava yolu şirketlerinin uçuşlarını askıya aldı
ABD'nin yaptırım tehdidinin ardından BAE, İran hava yolu şirketlerinin uçuşlarını askıya aldı
19:41
La Liga’da fırtına gibi esen Aubameyang’tan kötü haber
La Liga'da fırtına gibi esen Aubameyang'tan kötü haber
18:44
Gana Cumhurbaşkanı Mahama BM kürsüsünde isyan etti: Yardım değil, eşitlik istiyoruz
Gana Cumhurbaşkanı Mahama BM kürsüsünde isyan etti: Yardım değil, eşitlik istiyoruz
18:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan BM’ye “Dünya 5’ten büyüktür“ ayarı: Veto kalksın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye "Dünya 5'ten büyüktür" ayarı: Veto kalksın
18:44
Fon soruşturmasında piyasa değeri yaklaşık 1.8 milyar TL olan 2 özel jet ile 1 lüks yata el konuldu
Fon soruşturmasında piyasa değeri yaklaşık 1.8 milyar TL olan 2 özel jet ile 1 lüks yata el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 21:09:08. #7.13#
SON DAKİKA: ABD Büyükelçisi White, sızan belgenin Belçika'nın resmi tutumu olmadığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei