ABD, Çin'in Yapay Zeka Modellerini Çalmasına Karşı Küresel Uyarı Başlattı

DeepSeek'in V4 modelini yayınlamasıyla yapay zekâ alanındaki rekabet kızışırken, ABD Dışişleri Bakanlığı Cuma günü yayımladığı diplomatik yazıyla Çinli şirketlerin ABD yapay zekâ modellerini damıtma yoluyla çaldığını iddia etti. Yazıda, damıtma sürecinin büyük ve maliyetli modellerin çıktılarını kullanarak daha küçük modeller eğitmek olduğu belirtildi. Beyaz Saray da OpenAI'nin DeepSeek'i modellerini kopyalamakla suçladığını duyurdu.

Çin'in Washington Büyükelçiliği iddiaları 'temelsiz' olarak nitelendirirken, DeepSeek daha önce V3 modelinin doğal verilerle eğitildiğini savunmuştu. DeepSeek'in Huawei çip teknolojisine uyarlanan V4 modeli, Çin'in teknolojik özerklik çabalarını yansıtıyor. Ancak birçok Batılı ülke veri gizliliği endişeleriyle DeepSeek modellerini yasaklamış durumda. ABD-Çin teknoloji savaşında yeni bir gerilim yaratan bu gelişmeler, Trump'ın Xi ile görüşmesinden haftalar önce geldi.