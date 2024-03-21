ABD'nin Georgia eyaletinde 1993'te kaçırdığı kız arkadaşını öldüren mahkumun idam cezası zehirli iğneyle infaz edildi.
The Hill'in haberine göre, eyaletin Ceza İnfaz Kurumundan yapılan açıklamada, 1993'te cinayetten idam cezasına çarptırılan Willie James Pye'ın cezasının infazının gerçekleştiği belirtildi.
Gardiyanın "son söz söylemek isteyip istemediğini" sorması üzerine "hayır" cevabını veren 59 yaşındaki Pye'ın zehirli iğne yöntemiyle infaz edildiği kaydedildi.
Söz konusu idamın, Georgia'da yaklaşık 4 yıl aradan sonra gerçekleştirilen ilk ölüm cezası olduğu bildirildi.
Hırsızlık amacıyla 1993'te kız arkadaşının evine giren, daha sonra onu kaçırıp öldüren Pye, kadının cesedinin bulunmasının ardından gözaltına alınmıştı.
Willie James Pye, 1996'da kaçırma, silahlı soygun, tecavüz ve cinayet suçlarından idam cezasına çarptırılmıştı.
ABD'nin Georgia eyaletinde, en son 2020'de büyücülük takıntısıyla cinayet ve tecavüz suçlarından idama mahkum edilen bir kişinin infazı gerçekleşmişti.
Son Dakika › Güncel › ABD'de 1993'te kaçırdığı kız arkadaşını öldüren mahkum idam edildi - Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Irak makamlarının terör örgütü PKK'yı tehdit olarak gördüğünü ve Ortak Harekat Merkezi kurulması gibi işbirliği tekliflerine olumlu yaklaştığını bildirdi. Bakanlık kaynakları ayrıca terörle mücadele stratejisinin sınırlardan mümkün olduğu kadar ötede tehditleri bertaraf etmeyi hedeflediğini ve Irak ile enerji ve ticaret gibi konuları da içeren kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.
Adana'nın Sarıçam ilçesinde evde kalan 3 çocuktan biri olan 12 yaşındaki Elif Ayyüce K., çamaşır makinesine girince havasız kaldı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Baba tarafından bulunan çocuğa yapılan suni teneffüs ve kalp masajı sonrasında kız çocuğu hastaneye kaldırıldı, ancak aynı gün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü ve ardından ailesine teslim edildi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gölbaşı'ndaki turistik Tulumtaş Mağarası'nın daha fazla ziyaretçi çekmesi için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile yoğun tanıtım çalışmaları yapacaklarını açıkladı. Mağaranın tarihçesine ve arkeolojik önemine değinen Bakan Ersoy, bölgedeki höyüklerde bulunan yerleşim katmanlarının da bölgenin önemini artırdığını belirtti. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ise mağaranın dünya turizmine kazandırıldığını ve ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını ifade etti.
Badminton Milli Takımı, Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen kampta, teknik direktör Barış Boyar yönetiminde 27 Mart-5 Nisan tarihleri arasında Ankara'da kampa girecek. Kadınlar ve erkekler kategorisinde yer alan milli sporcular, Keçiören ilçesinde gerçekleştirilecek olan kampta yer alacaklar.
Muğla Valiliği, Menteşe Belediyesi'nin oy birliği ile aldığı kararı onaylayarak, Çaybükü Mahallesi'nin eski ismi olan 'Gevenes' olarak değiştirilmesine izin verdi. Gevenes Mahalle Muhtarı Bilal Özsoy, kararın ardından Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü ziyaret etti ve teşekkür etti.
Cumhur İttifakı Bandırma Belediye Başkan Adayı Cemal Öztaylan, iftar programında yaptığı açıklamada, Dursun Mirza'nın belediyede yapılan satışları gündeme getirerek eleştirdi.
Cumhur İttifakı'nın Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan, seçim çalışmaları kapsamında sosyal medyada vatandaşların sorularını yanıtlıyor. Pehlivan, halka yakınlığı ve samimiyetiyle tanınıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?