ABD'de 1993'te kaçırdığı kız arkadaşını öldüren mahkum idam edildi - Son Dakika
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ABD'de 1993'te kaçırdığı kız arkadaşını öldüren mahkum idam edildi

ABD'nin Georgia eyaletinde 1993'te kaçırdığı kız arkadaşını öldüren mahkumun idam cezası zehirli iğneyle infaz edildi. 1993'te cinayetten idam cezasına çarptırılan Willie James Pye'ın cezasının infazı gerçekleşti. 59 yaşındaki Pye, zehirli iğne yöntemiyle infaz edildi. Bu idam, Georgia'da yaklaşık 4 yıl aradan sonra gerçekleştirilen ilk ölüm cezası oldu.

21.03.2024 11:55
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ABD'nin Georgia eyaletinde 1993'te kaçırdığı kız arkadaşını öldüren mahkumun idam cezası zehirli iğneyle infaz edildi.

The Hill'in haberine göre, eyaletin Ceza İnfaz Kurumundan yapılan açıklamada, 1993'te cinayetten idam cezasına çarptırılan Willie James Pye'ın cezasının infazının gerçekleştiği belirtildi.

Gardiyanın "son söz söylemek isteyip istemediğini" sorması üzerine "hayır" cevabını veren 59 yaşındaki Pye'ın zehirli iğne yöntemiyle infaz edildiği kaydedildi.

Söz konusu idamın, Georgia'da yaklaşık 4 yıl aradan sonra gerçekleştirilen ilk ölüm cezası olduğu bildirildi.

Hırsızlık amacıyla 1993'te kız arkadaşının evine giren, daha sonra onu kaçırıp öldüren Pye, kadının cesedinin bulunmasının ardından gözaltına alınmıştı.

Willie James Pye, 1996'da kaçırma, silahlı soygun, tecavüz ve cinayet suçlarından idam cezasına çarptırılmıştı.

ABD'nin Georgia eyaletinde, en son 2020'de büyücülük takıntısıyla cinayet ve tecavüz suçlarından idama mahkum edilen bir kişinin infazı gerçekleşmişti.

Kaynak: AA

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