ABD'de 442 Bin Sınır Dışı İşlemi Gerçekleşti - Son Dakika
ABD'de 442 Bin Sınır Dışı İşlemi Gerçekleşti

15.04.2026 09:48
ICE, 2024-2025 döneminde 442 binden fazla kişiyi sınır dışı etti, hedef 1 milyon olarak belirlendi.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), bir yılda 442 binden fazla kişinin sınır dışı edildiğini açıkladı.

ICE tarafından Kongre'ye sunulan bütçe gerekçelendirme raporunda, Ekim 2024 ile Eylül 2025 dönemi sınır dışı verileri paylaşıldı.

Buna göre, ICE bu dönemde 442 binden fazla kişiyi sınır dışı ederken, bunların yaklaşık 167 bini sabıka kaydı bulunan kişilerden oluştu.

Ayrıca 2026-2027 mali yılı için 1 milyon sınır dışı hedefi belirlendi.

Öte yandan Axios'un haberine göre veriler, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi altında yayımlanan ilk resmi sınır dışı istatistikleri olma özelliğini taşıyor.

Son dönemde ICE, özellikle sert göç politikalarının uygulanmasındaki rolü nedeniyle yoğun eleştiri alıyor.

ICE, düzensiz göçmenlere yönelik gözaltı operasyonları, ailelerin ayrılmasıyla sonuçlanan uygulamalar ve gözaltı merkezlerindeki koşullar nedeniyle hem ABD içinde hem de uluslararası kamuoyunda tartışma konusu oluyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de 442 Bin Sınır Dışı İşlemi Gerçekleşti - Son Dakika

SON DAKİKA: ABD'de 442 Bin Sınır Dışı İşlemi Gerçekleşti - Son Dakika
Advertisement
