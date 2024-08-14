ABD'de 5-9 yaş arası çocuklarda parvovirüs vakalarında yüzde 40 artış - Son Dakika
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ABD'de 5-9 yaş arası çocuklarda parvovirüs vakalarında yüzde 40 artış

ABD'de yapılan bir açıklamaya göre, 5-9 yaş arası çocuklarda parvovirüs vakalarında son yıllarda yüzde 40 artış gözlemleniyor. Parvovirüs, özellikle çocukların yanaklarında kırmızı döküntülere neden olan bir viral hastalıktır. Hastalığın belirtileri genellikle hafif olmasına rağmen, bağışıklık sistemi sorunları olan kişilerde ciddi sorunlara yol açabilir.

14.08.2024 12:19
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ABD'de, 5-9 yaşlarındaki çocuklarda 2024'ün başından bu yana saptanan "parvovirüs" oranında yüzde 40 artış gözlemlendi.

The Hill'in haberine göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) yapılan açıklamada, "parvovirüs" (B19 isimli DNA virüsünün yol açtığı, özellikle 5-15 yaş aralığındaki çocukların yanaklarında parlak kırmızı döküntülere neden olan viral hastalık) oranında yüksek artış gözlemlendiği belirtildi.

Açıklamada, son iki yıldır hastalığın görülme oranında artış gözlemlendiği ve yılın başından bu yana 5-9 yaşlarındaki çocuklarda ortaya çıkan vakaların, yüzde 40 arttığı vurgulandı.

Solunum yoluyla vücuda giren damlacıklarla bulaşan bu virüsün çoğunlukla ateş, baş ağrısı, eklem ağrısı ve döküntü gibi hafif belirtiler gösterdiği aktarılan açıklamada, ancak bağışıklık sistemi sorunları veya kronik kan hastalıkları olan insanlarda sorun oluşturacağı kaydedildi.

Virüse karşı henüz bir aşının geliştirilmediği vurgulanan açıklamada, hastalığa karşı temkinli olunması uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de 5-9 yaş arası çocuklarda parvovirüs vakalarında yüzde 40 artış - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de 5-9 yaş arası çocuklarda parvovirüs vakalarında yüzde 40 artış - Son Dakika
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