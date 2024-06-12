ABD'de 98 yaşındaki gaziden organ bağışı rekoru

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ST. ABD'de 29 Mayıs'ta ölen ve karaciğeri bir hastaya nakledilen, İkinci Dünya Savaşı ve Kore Savaşı gazisi ve eğitimci Orville Allen, "en yaşlı organ bağışçısı" oldu.

ABD basınındaki haberlere göre, Allen'in kızı Linda Mitchelle, babasının 27 Mayıs'ta Missouri eyaletine bağlı Poplar Bluff şehrinde fırtınanın ardından oluşan enkazı temizlerken düştüğünü ve o ana kadar sağlıklı olduğunu belirtti.

Mitchelle, 98 yaşındaki babasının bu hadiseden 2 gün sonra öldüğünü kaydederek, ölmeden önce doktorların babasına organ bağışlayıp bağışlamayacağını sorduğunu ve bu sorunun kendilerini şaşırttığını anlattı.

Allen'ın yaşı göz önüne alındığında, bu soru başta kızı olmak üzere akrabaları için sürpriz olsa da doktorlar, Allen'i muayene ederek organın nakil için uygun olduğuna karar verdi.

Allen'in karaciğeri, 72 yaşındaki bir kadına başarılı şekilde nakledildi. Böylece Allen, ABD'de en yaşlı organ bağışçısı oldu.

Organ Kurtarma ve Eğitim Merkezine göre, Batı Virginia'da 2021'de, 95 yaşında hayatını kaybeden Cecil Lockhart, ölümünden sonra organı bağışlanan en yaşlı kişi olarak kayıtlara geçmiş ve karaciğeri başarılı şekilde bir kadına nakledilmişti.

Karaciğer nakilleri geçen sene 10 bini aştı

Birleşik Organ Paylaşım Ağı (UNOS) verilerine göre, ABD'de geçen yıl ölenlerden yapılan bağışlar 16 binin, gerçekleştirilen organ nakli sayısı da 46 binin üzerindeydi. Karaciğer nakilleri geçen sene ilk defa 10 bini aştı.

"Mid-America Transplant" Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Kevin Lee, organ bağışında bulunan yaşlıların sayısının giderek arttığını söyledi.

Lee, tıptaki ilerlemeleri gördükçe, son 5 yıldır hemşireleri ve hastane personelini, organ bağışı için yönlendirme yaparken yaşı düşünmemeleri konusunda eğittiklerini ifade ederek, "Ancak sağlık ekibimizin ve nakil doktorlarımızın, her bireyin sağlık açısından uygunluğunu değerlendirmesine gerçekten izin veriyoruz." dedi.

İki yıl önce 90 yaşındaki bir donörden karaciğer temin edildiğini anımsatan Lee, geçen sonbaharda ise 88 ve 84 yaşındaki iki bağışçıdan karaciğer alındığını kaydetti.