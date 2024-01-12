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ABD'de askeri helikopter eğitim sırasında düştü - Son Dakika
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ABD'de askeri helikopter eğitim sırasında düştü

ABD'nin California eyaletinin güneyindeki San Diego Körfezi'nde orduya ait bir helikopterin eğitim sırasında düştüğü bildirildi. Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Pasifik Hava Filosundan yapılan açıklamada, helikopterdeki 6 kişinin kurtarıldığı ve sağlık durumlarının açıklanmadığı belirtildi. İncelenme başlatıldı.

ABD\'de askeri helikopter eğitim sırasında düştü
12.01.2024 - 15:44,
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ABD'nin California eyaletinin güneyindeki San Diego Körfezi'nde orduya ait bir helikopterin eğitim sırasında düştüğü bildirildi.

Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Pasifik Hava Filosundan yapılan yazılı açıklamada, Sikorsky SH-60 Seahawk tipi askeri helikopterin yerel saatle 18.30 sularında San Diego Körfezi'nde düştüğü duyuruldu.

Açıklamada, güvenlik tedbirleri kapsamında acil yardım ekiplerinin eğitim alanı yakınında bulunduğu vurgulanırken helikopterdeki 6 kişinin kurtarıldığı kaydedildi.

Sağlık durumu hakkında açıklama yapılmayan mürettebatın, askeri sağlık merkezine sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA
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