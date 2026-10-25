Antalya Alanya'da minibüsle çarpışan motosikletli üniversite öğrencisi hastanede öldü - Son Dakika
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Antalya Alanya'da minibüsle çarpışan motosikletli üniversite öğrencisi hastanede öldü

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Antalya Alanya\'da minibüsle çarpışan motosikletli üniversite öğrencisi hastanede öldü
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Antalya'nın Alanya ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin üniversiteli sürücüsü hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından minibüs sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı; ölen sürücünün ALKÜ öğrencisi olduğu öğrenildi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi Yağnur Damla Karaaslan (20) hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Oba Mahallesi'nde meydana geldi. Yağnur Damla Karaaslan idaresindeki 07 BIZ 677 plakalı motosiklet ile Almanya vatandaşı Mike Carsten Szope'nin (54) yönetimindeki SEE X13 plakalı minibüs çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Yağnur Damla Karaaslan yola savruldu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye götürüldü. Burada müdahale edilen Yağnur Damla Karaaslan, kurtarılamadı. Kazanın ardından minibüs sürücüsü Szoepe jandarma tarafından gözaltına alındı.

Yağnur Damla Karaaslan'ın Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü ikinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
JandarmaOtomobilAntalyaAlanyaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Alanya'da minibüsle çarpışan motosikletli üniversite öğrencisi hastanede öldü - Son Dakika
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