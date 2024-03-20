ABD'de başkanlık yarışında ön seçim süreci devam ederken, rakipsiz kalan Demokrat Joe Biden ile Cumhuriyetçi Donald Trump, 5 eyalette yapılan ön seçimleri rahat kazandı.
ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Partideki ön seçim süreci Ohio, Kansas, Florida, Illinois ve Arizona'daki ön seçimlerle sürdü.
Kendi partilerinde rakipsiz durumda bulunan ve geçen hafta başkan adaylığı için gereken delege sayısına ulaşan Biden ile Trump, artık formaliteye dönen ön seçimlerin tamamlanması için gün sayıyor.
Ohio, Kansas, Florida, Illinois ve Arizona'da gerçekleştirilen ön seçimlerde Arizona dışındaki sonuçlara göre Biden Demokrat Partide, Trump ise Cumhuriyetçi Partide rahat bir şekilde kazanarak parti delegelerini hanelerine yazdırdı.
Arizona'da da kısa süre içinde sonuçların açıklanması beklenirken, Amerikan medyasındaki seçim haberlerinde rakipsiz konumdaki Biden ile Trump'ın bu eyaletleri de kazandığı bildirildi.
Öte yandan Florida'da ise Demokrat Parti ön seçimlerin yapılmasına gerek olmadığına karar vererek seçimleri iptal ederken, tüm delegeleri otomatik olarak Biden'ın hanesine ekledi.
ABD'de haziran ayında sona erecek parti ön seçimlerinin ardından temmuz ayında Cumhuriyetçiler, ağustos ayında ise Demokratlar parti kongrelerini yaparak burada partilerinin başkan adaylarını resmen ilan edecek.
2020 yılındaki tartışmalı başkanlık yarışının ardından Biden ile Trump'ın 5 Kasım'da bir kez daha başkanlık koltuğu için yarışması bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Biden ve Trump, 5 eyaletteki ön seçimleri rahat kazandı - Son Dakika
Bahçelievler E-5 Karayolu'nda kontrolden çıkan bir otomobil, önce otobüs durağına çarptı, ardından takla atarak park halindeki bir kamyonete çarptı. Kaza sonucunda araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kazada otobüs durağında bekleyen bir vatandaş son anda kurtuldu. Olay yerine gelen vatandaşlar ve sağlık ekipleri, sürücüyü araçtan çıkardı ve tedavi etti. Kaza sonrası otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.
Bahçelievler E-5 Karayolu'nda kontrolden çıkan bir otomobil önce otobüs durağına, ardından da takla atarak park halindeki bir kamyonete çarptı. Kazada aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kaza, saat 04.30 sıralarında E-5 Karayolu Edirne istikameti Bahçelievler yan yolda meydana geldi. Otobüs durağında bekleyen bir vatandaş ise kaza anında otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Beyoğlu'nda lastik tamirhanesi olarak kullanılan iş yeri çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken bitişiğindeki iş yeri ve İETT otobüsü hasar gördü. Yangın, saat 03.45 sıralarında çıktı ve itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu söndürüldü. Ölü ya da yaralı bulunmamaktadır.
Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, A.A. idaresindeki otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ile M.M.A ve H.A yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
ABD Yüksek Mahkemesi, Teksas eyaletinin en katı göçmen karşıtı yasalarını uygulamasına izin verdi. SB4 olarak adlandırılan yasa, eyalet polisine sınırı yasa dışı geçtiğinden şüphelenilen herhangi birini durdurup gözaltına alma yetkisi veriyor. Yasa, federal hükümetin göçü düzenleme yetkisine müdahale olduğu gerekçesiyle eleştiriliyor. ABD Başkanı Joe Biden ve Adalet Bakanlığı, yasanın anayasaya aykırı olduğunu savunuyor. Yasa, Teksas ve Meksika arasındaki ilişkileri de zedeleyebilir.
Kadıköy'de seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobilin park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılması sonucu caddede trafik akışı yeniden normale döndü.
Sizin düşünceleriniz neler ?