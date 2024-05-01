ABD'de bir F-16 savaş uçağı düştü, pilot yaralı

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HOUSTON, 1 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin New Mexico eyaletindeki Holloman Hava Kuvvetleri Üssü yetkilileri, bir F-16 savaş uçağının Salı günü öğleden sonra üs yakınlarında düştüğünü açıkladı.

Yerel medya kuruluşu KOAT'ın hava üssü yetkililerine dayandırdığı haberine göre, uçak düşmeden atlamayı başaran pilot, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Haberde savaş uçağının White Sands Ulusal Parkı yakınlarına düştüğü, parkın halen açık olduğu ancak acil müdahale nedeniyle bazı alanların halka kapatılabileceği belirtildi.