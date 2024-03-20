- ABD'de çocuklar için Karagöz ve Hacivat gösterisi düzenlendi
NEW YORK - ABD'nin New York kentinde Türk ve ABD'li çocuklar için Karagöz ve Hacivat gösterisi düzenlendi.
New York Türk Amerikan Sanat Topluluğu (TAASNY), geleneksel olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da Türk kültürünün önemli bir parçası olan Karagöz ve Hacivat gölge oyununu ABD'lilerle buluşturdu. Gösteri, New York'un Long Island bölgesindeki New York Türk Amerikan Toplum Merkezi'ne bağlı okulda Türk ve ABD'li çocuklara izletildi.
Gölge oyunu, tarihi ve geleneksel hikayeleri günümüze uyarlayarak hem çocuklar hem de yetişkinler için perdeye taşınıyor. Ramazan ayı boyunca TAASNY tarafından çeşitli eyaletlerde düzenlenecek gösteriler, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk Amerikan Diyanet Vakfı ve Amerika Diyanet Merkezi'nin destekleri ve iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Ramazan'ın manevi atmosferine uygun olarak düzenlenen etkinlikler, Türk kültürünü ABD'de daha da tanıtmayı amaçlıyor.
TAASNY Başkanı İbrahim Yazıcı yaptığı açıklamada, 700 yıllık tarihiyle köklü bir sanat olan Karagöz ve Hacivat gölge oyununun Osmanlı döneminden günümüze uzanan, eski İpek Yolu kültürünün benzersiz bir yansıması olduğunu söyledi. Yazıcı, etkinlik kapsamında gerçekleştirilen Karagöz tasvir atölyesi ile çocukların Türk kültürü hakkında daha fazla bilgilendirildiğini ve aynı zamanda kendi yapmış oldukları tasvirleri evlerine götürdüklerini belirtiyor.
Gösteriye ev sahipliği yapan NYTAC Başkanı Erol Akyürek ise Karagöz Everywhere ekibinin geleneksel Karagöz ve Hacivat gölge oyununu izleyen çocukların ne kadar eğlendiğini gözlemlediklerini belirtti. Akyürek, bu etkinlikleri çocuklarla buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti.
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