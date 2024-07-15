ABD'de Cumhuriyetçi Parti, 5 Kasım başkanlık seçimleri için Donald Trump'ı aday gösterdi - Son Dakika
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ABD'de Cumhuriyetçi Parti, 5 Kasım başkanlık seçimleri için Donald Trump'ı aday gösterdi

ABD'de Cumhuriyetçi Parti, Milwaukee'de düzenlenen Ulusal Kongre'de yaptığı açıklamada, 5 Kasım başkanlık seçimleri için adaylarının Donald Trump olduğunu duyurdu. Trump daha önce başkan yardımcısı adayının Cumhuriyetçi Ohio Senatörü James David Vance olduğunu belirtmişti. Trump, Pensilvanya'daki mitingde silahlı saldırıya uğramış, saldırı sonucunda 1 kişi hayatını kaybetmişti. FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış ve saldırganın 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

15.07.2024 22:47
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NEW ABD'de Cumhuriyetçi Parti, 5 Kasım başkanlık seçimleri için adaylarının Donald Trump olduğunu açıkladı.

Seçime ilişkin açıklama, Milwaukee'de toplanan Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde yapıldı. Açıklamada, Trump'ın gerekli oyu aldığı belirtilerek, "Cumhuriyetçi Parti, 5 Kasım başkanlık seçimleri için aday olarak Donald Trump'ı seçti." ifadesi kullanıldı.

2017-2021 döneminde ABD Başkanı olan Trump ise daha önce yaptığı açıklamada, başkan yardımcısı adayının Cumhuriyetçi Ohio Senatörü James David Vance olduğunu bildirmişti.

Eski ABD Başkanı Trump, cumartesi günü Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de Cumhuriyetçi Parti, 5 Kasım başkanlık seçimleri için Donald Trump'ı aday gösterdi - Son Dakika

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