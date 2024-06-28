ABD'de Cumhuriyetçiler, Biden'ın görevden alınması için harekete geçti - Son Dakika
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ABD'de Cumhuriyetçiler, Biden'ın görevden alınması için harekete geçti

ABD\'de Cumhuriyetçiler, Biden\'ın görevden alınması için harekete geçti

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu ABD Temsilciler Meclisinde, Cumhuriyetçi Chip Roy, ABD Başkanı Joe Biden'ın görevden alınması için harekete geçmeye hazırlanıyor. Roy, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, "Anayasa'nın 25. Ek Maddesi'ni" kullanarak Başkan Biden'ı görevden alma çağrısı yapması için tasarı hazırlamaya başladı. Tasarının "evet" oyuyla geçmesi durumunda Harris'e, Biden'ın görevden alınması konusundaki cevabını Kongreye iletmesi için 24 saat süre tanınacak.

28.06.2024 18:39
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ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Chip Roy, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, "Anayasa'nın 25. Ek Maddesi'ni" kullanarak Başkan Joe Biden'ı görevden alma çağrısı yapması için tasarı hazırlığında olduğunu duyurdu.

Roy sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Biden'ın, "başkanlık görev ve yetkilerini başarılı şekilde yerine getiremediği" için görevden alınması gerektiği çağrısında bulunacağını belirtti.

BIDEN'IN GÖREVDEN ALINMASI İÇİN TASARI SUNACAK

Harris'i anayasanın ek maddesi gereği yetkilerini kullanmaya çağıran Roy, "Başkan Yardımcısı'na, 25. maddenin 4'üncü alt maddesi uyarınca yetkilerini derhal kullanma kararı alarak Başkan'ın (Biden) yetki ve görevlerini başarılı şekilde yerine getiremediği için kabinenin başlıca görevlerini devralma çağrısı yapan bir tasarı sunmayı düşünüyorum." paylaşımında bulundu.

MECLİSTEN GEÇERSE, HARRIS'İN KARAR VERMESİ İÇİN 24 SAATİ OLACAK

Tasarının, cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde gündeme gelerek oylanması ve "evet" oyuyla geçmesi durumunda Harris'e, Biden'ın görevden alınması konusundaki cevabını Kongreye iletmesi için 24 saat süre tanıyacak.

ABD ANAYASASI'NIN 25. EK MADDESİNDE NE YAZIYOR?

ABD Anayasası'nın 25. ek maddesi, bir ABD başkanının görevini yerine getiremeyeceğine kanaat getirilmesi durumunda, başkanın görevden alınarak yerine başkan yardımcısının geçici olarak görevi devralması sürecini düzenliyor. Maddenin uygulanması için ise Harris'in başkanı görevden alma kararına kabine üyelerinin salt çoğunluğunun destek vermesi gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de Cumhuriyetçiler, Biden'ın görevden alınması için harekete geçti - Son Dakika

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