Atlanta Havalimanı'nda Uçak Çarpışması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Atlanta Havalimanı'nda Uçak Çarpışması

Georgia eyaletinin Atlanta kentindeki havalimanında Delta Havayolları ve Endeavor Air şirketine ait yolcu uçakları pistte çarpıştı. Çarpışma sonucunda herhangi bir yaralanma olmadığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10.09.2024 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD'de, Delta Havayolları ile Endeavor Air şirketine ait yolcu uçakları, Georgia eyaletinin Atlanta kentindeki havalimanında pistte çarpıştı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nın pistinde bir Delta yolcu uçağının, aynı firmanın yan kuruluşu olan Endeavor Havayollarına ait bir uçakla çarpıştığını duyurdu.

Japonya'nın Tokyo kentine gitmek üzere kalkış için hazırlanan Delta Havayollarına ait 295 sefer sayılı Airbus A350 uçağının kanat ucunun, 5526 sefer sayılı Endeavor Air uçağın kuyruğuna çarptığı ifade edildi.

Kazayla ilgili paylaşılan videoda, çarpışma nedeniyle Bombardier tipi uçağın kuyruk kısmının bütün olarak yere düştüğü görüldü.

Tokyo'ya gidecek Delta uçağında 221 yolcu, Louisiana eyaletine uçmak için hazırlanan Bombardier CRJ900 tipi Endeavor uçağında da 56 yolcu olduğu kaydedildi.

FAA yetkilileri, çarpışmada kimsenin yaralanmadığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: AA

Atlanta, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atlanta Havalimanı'nda Uçak Çarpışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:48 Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat, çark etti Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat, çark etti
23:16 İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif’in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif'in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin
21:24 Narin’in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek
18:58 Külliye’de kritik zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
17:45 Narin’in mezarı başındaki akrabası ’Havin’ime de böyle kıydılar’ diyerek ağıt yaktı Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı
10:44 Beyin cerrahı, 18 ay içinde ikinci kez uçak kazasından sağ kurtuldu Beyin cerrahı, 18 ay içinde ikinci kez uçak kazasından sağ kurtuldu
10:25 Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi
10:22 Adli Tıp Uzmanı Mehmet Görgülü: Büyük ihtimalle Narin kaybolduğu gün öldürüldü Adli Tıp Uzmanı Mehmet Görgülü: Büyük ihtimalle Narin kaybolduğu gün öldürüldü
09:55 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor
09:33 TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek
09:28 Narin’in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ’’Allah belasını versin’’ diyerek tepki gösterdi Narin'in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ''Allah belasını versin'' diyerek tepki gösterdi
09:21 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
09:17 ’Sorun ne’ diye sorduğu genç tarafından demir sopayla dövülen adam yaşadıklarını anlattı 'Sorun ne' diye sorduğu genç tarafından demir sopayla dövülen adam yaşadıklarını anlattı
09:06 Star Wars’ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti Star Wars'ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 00:04:17. #1.12#
SON DAKİKA: Atlanta Havalimanı'nda Uçak Çarpışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement