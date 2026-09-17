ABD'de Demokrat komite üyesi Meeks, İsrail'e 2,8 milyar dolarlık silah satışını onaylamayacağını açıkladı

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin Kıdemli Üyesi Demokrat Gregory Meeks, "uluslararası hukuka uygun olarak kullanılmayacağı" endişesiyle, "Donald Trump yönetiminin İsrail'e 2,8 milyar dolarlık silah satışını" onaylamayacağını duyurdu.

Dış İlişkiler Komitesindeki en kıdemli Demokrat üye olan Meeks, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yönetimin İsrail'e yüklü silah satışı kararına ilişkin paylaşım yaptı.

Meeks, İsrail'in güvenliğine olan bağlılığının değişmediğini, ancak söz konusu 1 tonluk 40 bin bomba satışının beraberinde "uluslararası hukuka uygun kullanım sorunu" getireceğini belirtti.

Demokrat Kongre üyesi, açıklamasında, "Ancak Trump yönetiminin, cephaneliğimizdeki en yıkıcı mühimmatlardan bazıları olan 40 bin adet 1 tonluk bomba satışını önermesi, bu mühimmatın Gazze ve Lübnan'ın yoğun nüfuslu bölgelerinde nasıl kullanılabileceğine dair ciddi ve çözülmemiş endişeler uyandırıyor." ifadesini kullandı.

"Bu nedenle şu anda bu satışı onaylamayacağım." değerlendirmesinde bulunan Meeks, Kongre'nin, İsrail'in meşru savunma ihtiyaçlarına yönelik desteğinin devam ettiğini ancak ABD tarafından finanse edilen silahların yasalara uygun ve sorumlu bir şekilde kullanıldığından emin olmak istediklerini kaydetti.

ABD'de yönetimin yabancı ülkelere silah satışlarında Kongre'ye resmi bildirim yapması ve kararın Kongre'de NATO üyesi ve bazı müttefik ülkeler için 15 gün, diğer ülkeler için 30 günlük değerlendirme sürecinden geçmesi gerekiyor.

Bu süreçte hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'ndeki dış ilişkiler komiteleri, yabancı ülkelere silah satış süreçlerinde önemli rol oynuyor.

ABD'den İsrail'e 2,8 milyar dolarlık silah satışı

ABD yönetimi, 15 Eylül Salı günü, İsrail'e 2,8 milyar dolarlık silah satışına onay verdiğini gayriresmi olarak Kongre'ye bildirdi.

Bu bildirime göre ABD yönetimi, her biri yaklaşık 1 ton ağırlığında olan 20 bin adet MK-84 ve 20 bin adet BLU-117 bombalarının İsrail'e satışına yeşil ışık yaktı. Aynı paket içinde ayrıca 20 bin adet I-2000 Penetrator savaş başlığı satışına da onay verildi.

Gerçekleşmesi halinde söz konusu silah satışı, son yıllarda ABD'nin İsrail'e tek kalemde yaptığı en büyük mühimmat satışı olacak.

Söz konusu satış, ABD'nin İsrail'e her yıl yaptığı yaklaşık 3,3 milyar dolarlık "askeri dış yardım" kapsamında gerçekleşecek ve dolayısıyla bu miktar Amerikan vergi mükelleflerinin cebinden çıkmış olacak.