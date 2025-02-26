ABD'de Din Tanımı: Hristiyanlık Yüzde 62

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NEW ABD'de yapılan bir ankette, katılımcıların yüzde 62'si kendisini Hristiyan olarak tanımlarken, yüzde 30'u "herhangi bir dine" bağlı olmadığını, yüzde 8'i de başka dine bağlı olduğunu belirtti.

Pew Araştırma Merkezi tarafından ABD'de "Dini Görünüm Çalışması" adı altında yapılan anketin sonuçları açıklandı.

Buna göre, ankete katılan ABD'li yetişkinlerin yüzde 62'si kendisini Hristiyan olarak tanımladı. Katılımcıların yüzde 30'u ise kendisini yüzde 5 ile ateist ve yüzde 6 ile agnostik olarak ifade eden kesimler dahil "herhangi bir dine bağlı olmadığını" belirtti.

Katılımcıların yüzde 8'i Hristiyanlık dışında bir dine mensup olduğunu ifade ederken, bu dinler, Yahudilik (yüzde 2), Müslümanlık, Budizm ve Hinduizm (yüzde 1) ile "başka veya diğer bir din" (yüzde 3) olarak belirlendi.

Yaş aralığı özelinde değerlendirildiğinde; katılımcılardan 18-29 yaş grubunda olanların yüzde 45'i, 30-49 yaş grubunda bulunanların yüzde 54'ü, 50-64 yaş grubunda bulunanların yüzde 72'si ve 65 yaş üzerinde olanların yüzde 78'i kendisini Hristiyan olarak tanımladı.

Anket ayrıca, ABD'li yetişkin katılımcıların yüzde 83'ünün "Tanrı'ya veya evrensel bir güce", her 10 Amerikalıdan 7'sinin de "cennet ve cehenneme" inandığını ortaya koydu.