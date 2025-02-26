ABD'de Din Tanımı: Hristiyanlık Yüzde 62 - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD'de Din Tanımı: Hristiyanlık Yüzde 62

Pew Araştırma Merkezi anketine göre, ABD'de katılımcıların yüzde 62'si Hristiyan, yüzde 30'u dines.

26.02.2025 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD'de yapılan bir ankette, katılımcıların yüzde 62'si kendisini Hristiyan olarak tanımlarken, yüzde 30'u "herhangi bir dine" bağlı olmadığını, yüzde 8'i de başka dine bağlı olduğunu belirtti.

Pew Araştırma Merkezi tarafından ABD'de "Dini Görünüm Çalışması" adı altında yapılan anketin sonuçları açıklandı.

Buna göre, ankete katılan ABD'li yetişkinlerin yüzde 62'si kendisini Hristiyan olarak tanımladı. Katılımcıların yüzde 30'u ise kendisini yüzde 5 ile ateist ve yüzde 6 ile agnostik olarak ifade eden kesimler dahil "herhangi bir dine bağlı olmadığını" belirtti.

Katılımcıların yüzde 8'i Hristiyanlık dışında bir dine mensup olduğunu ifade ederken, bu dinler, Yahudilik (yüzde 2), Müslümanlık, Budizm ve Hinduizm (yüzde 1) ile "başka veya diğer bir din" (yüzde 3) olarak belirlendi.

Yaş aralığı özelinde değerlendirildiğinde; katılımcılardan 18-29 yaş grubunda olanların yüzde 45'i, 30-49 yaş grubunda bulunanların yüzde 54'ü, 50-64 yaş grubunda bulunanların yüzde 72'si ve 65 yaş üzerinde olanların yüzde 78'i kendisini Hristiyan olarak tanımladı.

Anket ayrıca, ABD'li yetişkin katılımcıların yüzde 83'ünün "Tanrı'ya veya evrensel bir güce", her 10 Amerikalıdan 7'sinin de "cennet ve cehenneme" inandığını ortaya koydu.

Kaynak: AA

Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Din Tanımı: Hristiyanlık Yüzde 62 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ayaklarını denk al“ çıkışına CHP’den zehir zemberek yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ayaklarını denk al" çıkışına CHP'den zehir zemberek yanıt
19:15 Satış gerçekleşmeden kabus görmeye başladılar: Türkiye’yi durdurmamız imkansız Satış gerçekleşmeden kabus görmeye başladılar: Türkiye'yi durdurmamız imkansız
19:05 DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak
17:44 Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
08:41 Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemilere kapandı Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemilere kapandı
08:28 Aybüke Pusat ile Furkan Andıç’tan aşk pozları Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'tan aşk pozları
08:25 Fatih Terim’den Arabistan’da bir ilk Fatih Terim'den Arabistan'da bir ilk
08:16 Şili’de ülkenin yüzde 99’unu etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle OHAL ilan edildi Şili'de ülkenin yüzde 99'unu etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle OHAL ilan edildi
08:14 Kiracılara otopark yasağı tartışmayı alevlendirdi Site yönetimi böyle bir karar alabilir mi Kiracılara otopark yasağı tartışmayı alevlendirdi! Site yönetimi böyle bir karar alabilir mi?
08:14 Sergen Yalçın şampiyonu şimdiden ilan etti Sergen Yalçın şampiyonu şimdiden ilan etti
07:53 Tamer Karadağlı’dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt Tamer Karadağlı'dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 21:37:09. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de Din Tanımı: Hristiyanlık Yüzde 62 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.