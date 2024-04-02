ABD'de enfekte ineğe temas eden kişiye kuş gribi virüsü bulaştı

ABD'nin Texas eyaletinde enfekte olmuş ineğe temas eden kişiye kuş gribi (H5N1) virüsü bulaştı.
New Scientist dergisinde yer alan habere göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ilk kez bir insana bir memeliden H5N1 virüsünün bulaştığını duyurdu.
CDC, Texas eyaletinde enfekte olmuş süt ineğine temas eden kişinin, kuş gribine yakalandığı ifade etti.
Hastanın yalnızca göz iltihabı yaşadığı ve durumunun iyi olduğu kaydedildi.
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 3 şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda, aranan şahıslar listesinde yer alan M.Y.T. isimli şahıs yakalandı. M.Y.T., silahlı tehdit, kasten yaralama, uyuşturucu madde bulundurma, hırsızlık gibi suçlardan toplamda 23 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yakalanan şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti ve CHP belediye başkan adaylarının oylarının eşit çıktığı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, belediye başkanı kurayla belirlenecek. CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AK Parti'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu, seçimde 452'şer oy aldı. Oyların eşit çıkması sonrası iki partinin de seçim kuruluna yaptığı itiraz reddedildi. İlçenin belediye başkanı, bugün kurayla belirlenecek.
Kars'ta 2 Nisan Dünya Otizm Günü dolayısıyla Bedesten Bölgesi'nde etkinlik düzenlendi. Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, stantları gezerek otizmli çocuklarla balon uçurdu.
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U-14 Türkiye Şampiyonası, 22-28 Nisan tarihleri arasında Kayseri'de gerçekleştirilecek. 16 takımın katılacağı turnuvanın kura çekimi ise daha sonra yapılacak.
Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Kovada Gölü'nde gerçekleştirilen denetimde, kaçak avcılıkta kullanılan bin 200 metre uzatma ağı ele geçirildi. Ele geçirilen ağa el konularak, av aracına yakalanan su ürünleri canlı olarak göle iade edildi.
Erzurum-Pasinler karayolunda meydana gelen trafik kazasında 25 LR 618 plakalı resmi araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun orta kısmındaki refüje uçtu. Kazada bir kişi yaralandı ve Şehir Hastanesine sevk edildi.
Antalya'da düzenlenen Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında, baro binası önünde gerçekleştirilen etkinlikte onlarca mavi balon gökyüzüne bırakıldı. Antalya Baro Başkanı Hüseyin Geçilmez, Engelli Hakları Kurulu'nun başarılı çalışmalarına dikkat çekerek, farkındalık yaratmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini belirtti. Engelli Hakları Kurulu Başkanı Avukat Pınar Gürpınar Yıldız ise otizm farkındalığına dikkat çekmek için mavi ışık yakıp balonları gökyüzüne bıraktıklarını ifade etti.
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