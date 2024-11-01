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ABD'de Erken Oy Kullanımında Rekor

5 Kasım seçimleri öncesi 65 milyondan fazla ABD'li erken oy kullandı.

01.11.2024 13:48
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ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, bugüne kadar 65 milyonu aşkın vatandaşın erken oy kullandığı bildirildi.

Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı bugüne kadar kullanılan erken oy sayısını açıkladı.

Açıklamada, şu ana kadar ülke genelinde 65 milyondan fazla vatandaşın erken oy kullandığı duyuruldu.

Bunlardan 34 milyondan fazlasının şahsen oy verdiği belirtilen açıklamada, yaklaşık 31 milyon ABD'linin ise posta yoluyla erken oy kullandığı kaydedildi.

244 milyon seçmenin bulunduğu ABD'de 2020 yılında yapılan başkanlık seçiminde yüzde 66,6 ile rekor katılım sağlanmış ve 159 milyona yakın kişi oy kullanmıştı.

Birçok eyalette erken oy kullanma işlemleri seçim gününe kadar sürerken, posta yoluyla ya da sandığa giderek kullanılan erken oylar 5 Kasım'da kullanılan oylarla birlikte o gün sandıkların kapanmasından sonra sayılacak.

ABD Başkanı Joe Biden, temmuz ayında yarıştan çekildiği 5 Kasım başkanlık seçimleri için memleketi Delaware'de erken oy kullanmıştı.

Kaynak: AA

Politika, Florida, Güncel, Dünya, Son Dakika

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