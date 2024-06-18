ABD'de Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü trafik kazası şüphelisi Eylem Tok'un duruşması ertelendi - Son Dakika
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ABD'de Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü trafik kazası şüphelisi Eylem Tok'un duruşması ertelendi

ABD'nin Massachusetts eyaletinde, 1 Mart'ta Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü trafik kazasının şüphelisi olarak yargılanan Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşma 27 Haziran'a ertelendi. Hakim Donald Cabell, duruşmada, kaza sonrası oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran anne Tok'un duruşmasına 27 Haziran Perşembe günü devam edileceğini söyledi. Söz konusu kazada, tutuklu bulunan 17 yaşındaki Cihantimur'un ise ilerleyen saatlerde ayrıca hakim karşısına çıkması bekleniyor.

18.06.2024 20:29
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NEW ABD'nin Massachusetts eyaletinde, 1 Mart'ta Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü trafik kazasının şüphelisi olarak yargılanmasına başlanan Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşma 27 Haziran'a ertelendi.

Hakim Donald Cabell, Boston John Joseph Moakley Adliyesi'nde görülen duruşmada, kaza sonrası oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran anne Tok'un duruşmasına 27 Haziran Perşembe günü devam edileceğini söyledi.

Cabell, Türkiye'nin şikayeti üzerine oğluyla birlikte tutuklanan Tok'un, bir sonraki duruşmaya kadar "tutukluluğunun devamına" karar verdi.

Söz konusu kazada, "kasıtsız adam öldürme ve yaralama" suçlamasıyla tutuklu bulunan 17 yaşındaki Cihantimur'un ise ilerleyen saatlerde ayrıca hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Mahkeme önünde toplanan bir grup Türk vatandaşı ise kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ailesine destek vermek amacıyla "Justice for Murat" (Murat için adalet) yazılı dövizler açtı.

ABD mahkemesinin tutuklama kararında Cihantimur için "kasıtsız adam öldürme ve yaralama", annesi Tok'un da "suçluyu koruma" suçlamalarıyla Türkiye'ye iadesinin istendiği kaydedilmişti.

Eyüpsultan'daki kaza

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Timur Cihantimur, ABD'de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü trafik kazası şüphelisi Eylem Tok'un duruşması ertelendi - Son Dakika

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