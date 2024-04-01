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ABD'de FBI'ın saha ofisine araçlı saldırı - Son Dakika
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ABD'de FBI'ın saha ofisine araçlı saldırı

ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde FBI saha ofisine araçlı saldırı düzenlendi. Kimliği henüz bilinmeyen bir kişi, aracıyla FBI saha ofisine zorla girmeye çalıştı. Şüpheli, aracının ofisin kontrol noktasındaki bariyerlere çarpmasıyla engellendi. Güvenlik güçleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

01.04.2024 23:20
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- ABD'de FBI'ın saha ofisine araçlı saldırı

ATLANTA - ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde bulunan FBI saha ofisine bir kişi araçla zorla girmeye çalıştı.

ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde FBI saha ofisine araçlı saldırı düzenlendi. Kimliği henüz bilinmeyen bir kişi, aracıyla FBI saha ofisine zorla girmeye çalıştı. Şüpheli, aracının ofisin kontrol noktasındaki bariyerlere çarpmasıyla engellendi. Güvenlik güçleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: İHA

Atlanta, Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de FBI'ın saha ofisine araçlı saldırı - Son Dakika

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