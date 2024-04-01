- ABD'de FBI'ın saha ofisine araçlı saldırı

Usta Oyuncu Savaş Dinçel'in 82. Doğum Günü ve Baba Sahne'nin 7. Yaşı Kutlandı

17 yıl önce vefat eden usta oyuncu Savaş Dinçel'in 82. doğum günü ve oyuncu Şevket Çoruh'un 2017'de kurduğu Baba Sahne'nin 7. yaşı Baba Sahne'de kutlandı. Programa Dinçel'in eski öğrencileri, torunu ve sevenleri de katıldı. Ayrıca programda, Müjdat Gezen Sanat Merkezi öğrencileri tarafından belirlenen 'Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri' verildi. Oyuncu Senan Kara Tutumluer, Dinçel ile aynı sahneyi paylaşmanın kendisi için çok kıymetli olduğunu belirtti ve onun gibi sanatçıların kolay yetişmediğini vurguladı. Programda ayrıca Hakan Tabakan, Volkan Sarıöz, Senan Kara Tutumluer ve Serkan Keskin'e ödüller verildi.