- ABD'de FBI'ın saha ofisine araçlı saldırı
ATLANTA - ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde bulunan FBI saha ofisine bir kişi araçla zorla girmeye çalıştı.
ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde FBI saha ofisine araçlı saldırı düzenlendi. Kimliği henüz bilinmeyen bir kişi, aracıyla FBI saha ofisine zorla girmeye çalıştı. Şüpheli, aracının ofisin kontrol noktasındaki bariyerlere çarpmasıyla engellendi. Güvenlik güçleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Son Dakika › Güncel › ABD'de FBI'ın saha ofisine araçlı saldırı - Son Dakika
Elazığ'da gerçekleştirilen operasyonda, 9 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı, ticareti ve sevkiyatını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Siirt-Ankara seferini yapan bir trende bulunan F.T. ve S.Ş.E. isimli şüphelilerin Diyarbakır'dan Sivrice'ye uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Tren, Sivrice Sürek istasyonunda durduruldu ve yapılan aramada 9 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi. İki zanlı ise jandarmadaki işlemlerine devam ediyor.
Küçükçekmece'de meydana gelen bıçaklı kavgada yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan tartışma sonucunda bir kişi ağır yaralandı. Şahıslar olay yerinden kaçarken, polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Özlüce köyünü ziyaret ederek mevcut belediye yöneticilerine personel maaşlarının bayram öncesi ödenmesi çağrısında bulundu.
Yönetmen Tolga Örnek'in 6 farklı Aziz Nesin öyküsünden uyarladığı 'Mucize Aynalar' adlı sinema filmi, 5 Nisan'da seyirciyle buluşacak. Film, fütüristik, absürt ve kara komedi öğelerini içeren bir senaryoya sahip olup, Aziz Nesin'in ruhuna bağlı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Oyuncular, filmi izleyicinin güleceği ve yakın hissedeceği bir deneyim olarak değerlendiriyor. Filmin konusu ise hayallerini gerçekleştirmek için çabalayan insanların hikayesini anlatıyor.
17 yıl önce vefat eden usta oyuncu Savaş Dinçel'in 82. doğum günü ve oyuncu Şevket Çoruh'un 2017'de kurduğu Baba Sahne'nin 7. yaşı Baba Sahne'de kutlandı. Programa Dinçel'in eski öğrencileri, torunu ve sevenleri de katıldı. Ayrıca programda, Müjdat Gezen Sanat Merkezi öğrencileri tarafından belirlenen 'Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri' verildi. Oyuncu Senan Kara Tutumluer, Dinçel ile aynı sahneyi paylaşmanın kendisi için çok kıymetli olduğunu belirtti ve onun gibi sanatçıların kolay yetişmediğini vurguladı. Programda ayrıca Hakan Tabakan, Volkan Sarıöz, Senan Kara Tutumluer ve Serkan Keskin'e ödüller verildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?