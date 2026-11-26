ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın politikalarının öne çıkarıldığı ve kamu kaynaklarıyla finanse edilen reklamlara ilişkin açılan davada Demokrat Parti Ulusal Komitesinin (DNC) başvurusunu reddetti.

The Hill gazetesinin haberine göre mahkeme, yaklaşık 20 milyon dolara mal olan reklam kampanyasının 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerin sonuçlarını etkileyebileceği gerekçesiyle DNC'nin açtığı davaya ilişkin kararını açıkladı.

Federal yargıç Loren AliKhan, kararında, seçimlerin sona ermesinin ardından reklamların yol açabileceği "telafisi mümkün olmayan zarar" bulunduğunun DNC tarafından kanıtlanamadığına hükmetti.

AliKhan, aralıkta Louisiana eyaletinde yapılacak ikinci tur Temsilciler Meclisi seçimleri ve 2028 başkanlık seçimleri dikkate alındığında da DNC'nin iddialarının yeterli olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

DNC sözcüsü yaptığı açıklamada, söz konusu karardan "hayal kırıklığı" duyduklarını belirterek "Trump yönetiminin demokrasiyi zayıflatma girişimlerine karşı mücadeleyi sürdüreceklerini" ifade etti.

New York bölge yargıcı Jennifer Rochon, ekimde, Başkan Donald Trump'ın politikalarının öne çıkarıldığı ve kamu kaynaklarıyla finanse edilen reklamların "yasa dışı" olabileceği gerekçesiyle yayından kaldırılmasına hükmetmişti.

Rochon, söz konusu reklamların yayımlanması veya dağıtılması için tahsis edilen bütün rezervasyonları ve diğer düzenlemeleri iptal etmesi gerektiğini belirtmişti.

Trump, reklamlar nedeniyle giderek artan eleştirilerle karşı karşıya kalmış, sanatçı JMSN, "Love Me" şarkısının bu reklam filmlerinden birinde "izni olmadan kullanıldığını" söylemişti.

ABD Başkanı Trump'ı ve yönetiminin politikalarını öne çıkaran reklamların eylül ayında yayımlanmaya başladığı ve federal kaynaklarla finanse edildiği belirtilmişti.