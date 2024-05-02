ABD'de Filistin'e Destek Gösterilerinde Polis Çadır Alanını Dağıtmaya Hazırlanıyor - Son Dakika
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ABD'de Filistin'e Destek Gösterilerinde Polis Çadır Alanını Dağıtmaya Hazırlanıyor

ABD\'de Filistin\'e Destek Gösterilerinde Polis Çadır Alanını Dağıtmaya Hazırlanıyor

ABD'nin Los Angeles kentindeki California Üniversitesi'nde (UCLA) devam eden Filistin'e destek gösterilerinde polis güçleri, kampüste kurulan çadır alanını dağıtmaya hazırlanıyor. İsrail yanlısı maskeli bir grup, kampüsteki çadır alana saldırdı. Olaylar sonucunda Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) ekipleri müdahale etti ve gruplar arasındaki gerginlik sona erdi. Ancak polis, yaşanan gerilim üzerine çadırların kaldırılmasını talep etti.

02.05.2024 12:07
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ABD'nin Los Angeles kentindeki California Üniversitesi'nde (UCLA) devam eden Filistin'e destek gösterilerinde polis güçleri, kampüste kurulan çadır alanını dağıtmaya hazırlanıyor.

UCLA'da devam eden kampüs gösterilerinde tansiyon yükseldi. İsrail yanlısı maskeli bir grup, kampüsteki çadır alana saldırdı.

İsrail yanlısı maskeli grubun ellerindeki havai fişek ve göz yaşartıcı gazla çadırları dağıtmak istemesi üzerine Filistin destekçileri de şemsiye ve kasklarla cevap verdi.

Olay yerine gelen Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) ekipleri, iki grup arasındaki arbedenin ardından kimsenin gözaltına alınmadığı bilgisini paylaştı ve gruplar arasındaki gerginliğin sona erdiğini aktardı.

Buna karşın kampüsteki mevcudiyetini sürdüren polis, iki grup arasında yaşanan gerilim üzerine alandaki çadırların kaldırılmasını talep etti.

Alanda bulunan CNN televizyonu, son 1 saatte polisin çadırların kaldırılması ve alanın boşaltılması çağrılarını iki kez yinelediğini aktardı.

Kampüsteki kalabalığın polise "Yazıklar olsun" sloganları attığını belirten Amerikan medyası, kolluk kuvvetlerinin de UCLA kampüsüne girdiği bildirdi.

ABD medyası, UCLA'daki gelişmelerin kampüs gösterilerinde yeni bir dönüm noktası olabileceğini belirtiyor.

Kampüs gösterilerinde gözaltılar devam etti

Bu arada, New York'taki Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve ülke geneline yayılan kampüs gösterilerinde son 24 saatte çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Kampüs gösterilerinde 18 Nisan'daki ilk gözaltı olaylarından bu yana 30 üniversitede 1600'den fazla kişinin gözaltına alındığını bildirildi.

Arizona Üniversitesi, polisin protestoculara karşı plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığını aktardı.

New York Polis Departmanı (NYPD) da Fordham Üniversitesi'ndeki kampüs gösterilerinde 15 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Texas Üniversitesinin Dallas Kampüsü'nde 17 kişi gözaltına alınırken, Buffalo Üniversitesi'ndeki gözaltı sayısının 16 olduğu kaydedildi.

New Hampshire'da bulunan Dartmouth Üniversitesi'nde ise 90 kişi gözaltına alındı.

Güney California Üniversitesi'ndeki (USC) gösteriler nedeniyle kapatılan kampüsün yeniden açıldığı duyuruldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de Filistin'e Destek Gösterilerinde Polis Çadır Alanını Dağıtmaya Hazırlanıyor - Son Dakika

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