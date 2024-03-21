ABD'de Genetiği Değiştirilmiş Domuz Böbreği Nakli İlk Kez Gerçekleştirildi

NEW ABD'nin Boston kentinde doktorlar, ilk defa bir hastaya genetiği değiştirilmiş domuz böbreği nakletti.
Boston'daki Massachusetts Hastanesi'nden yapılan açıklamada, cerrahların 16 Mart'ta genetiği değiştirilmiş bir domuz böbreğini naklettiği 62 yaşındaki Richard Slayman'ın durumunun iyiye gittiği ve yakın zamanda taburcu edilmesinin beklendiği bildirildi.
Açıklamada, Slayman'ın "11 yıldır burada hastayım, doktorlarım nakil olabileceğinden bahsettiğinde, bunun yalnızca kendime değil hayatta kalabilmek için organ nakline ihtiyacı olan binlerce insana umut verebileceğini düşündüm." ifadesini kullandığı aktarıldı.
Doktor Tatsuo Kawai, bu nakil işleminin böbrek yetmezliği olan milyonlarca insana yardım eli uzatmasını umut ettiklerini vurguladı.
Hayvan hücre, doku ya da organlarının, nakil bağışı bekleyen insanlara nakledilmesi olarak bilinen "ksenotransplantasyon" tedavisi, Mayıs 2022'de beyin ölümü gerçekleşmiş iki hastaya geçici olarak domuzdan böbrek nakli yapılmasıyla denenmişti.
ABD'nin Maryland eyaletindeki bir hastanede, 7 Ocak 2022'de ilk defa domuz kalbi nakledilen 57 yaşındaki David Bennett, operasyondan 2 ay sonra hayatını kaybetmişti.
Aynı hastanede, 20 Eylül 2023'te ikinci defa domuzdan insana kalp nakli ameliyatı yapılmış, naklin yapıldığı 58 yaşındaki Lawrence Faucette operasyondan 6 hafta sonra yaşamını yitirmişti.
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