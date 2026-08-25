ABD'de Göçmen Gözaltılarında Artış - Son Dakika
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ABD'de Göçmen Gözaltılarında Artış

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Temmuzda yaklaşık 50 bin göçmen gözaltına alındı. Bu, Trump döneminde en yüksek sayı.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresinin (ICE), temmuzda 50 bine yakın göçmeni gözaltına aldığı bildirildi.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının, ICE sistemindeki verilere dayandırarak verdiği haberine göre, geçen ay gözaltına alınan göçmen sayısında önemli bir artış görüldü.

ABD'nin farklı eyaletlerindeki yaklaşık 50 bin göçmen temmuzda gözaltına alınarak gözaltı merkezlerine sevk edilirken, bu, Donald Trump'ın ikinci başkanlık dönemindeki aylık en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

Temmuzda 49 bin 571 gözaltı gerçekleştirilirken, bu sayı bir önceki ayki 43 bin 21 gözaltına göre yüzde 15'lik artışa tekabül ediyor.

Söz konusu veri, bu yıl şubatta kaydedilen 29 bin 241 gözaltına göre ise yüzde 70'lik bir artışa işaret ediyor.

Öte yandan, ABD medyasına yansıyan haberlerde bazı yorumcular, kasımda yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde Trump yönetiminin düzensiz göçmenlere yönelik baskıyı artırarak kendi seçmen tabanına mesaj vermeye çalıştığını ileri sürdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de Göçmen Gözaltılarında Artış - Son Dakika

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