ABD'de halkın hükümet bilgilerine güvensizliği yüzde 53'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'de halkın hükümet bilgilerine güvensizliği yüzde 53'e yükseldi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AP/NORC ve USA Facts anketine göre, ABD'deki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 60'ı çevre, dış ilişkiler ve seçimler gibi konularda federal hükümetin bilgilerine çok az veya hiç güvenmiyor.

ABD'de yapılan yeni bir ankete göre Washington hükümetinin önemli konularda paylaştığı bilgilere duyulan güvensizliğin "genel olarak" arttığı belirtildi.

AP/NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi ve USA Facts tarafından yapılan yeni bir ankette, hükümet bilgilerine duyulan güvensizliğin 2024'ten bu yana arttığı, ancak bunun Başkan Donald Trump'ın ilk döneminin sonundaki seviyeden daha da yüksek olduğu kaydedildi.

29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri ??arasında gerçekleştirilen anketin sonuçlarıyla ilgili raporda, bu durumun özellikle Demokratlar arasında Trump'ın federal bürokrasinin bazı kısımlarını ortadan kaldırmaya yönelik son girişimlerinin, yürütme organına olan kamu güvenini nasıl etkilemiş olabileceğine işaret ettiği değerlendirmesine yer verildi.

Anket raporunda, "Amerikalılar birkaç yıl öncesine kıyasla hükümet bilgilerine daha şüpheci yaklaşıyor; çoğunluk artık seçimler ve siyaset, dış ilişkiler veya çevre hakkında federal hükümet bilgilerine çok az veya hiç güvenmediklerini söylüyor." ifadelerine yer verildi.

ABD'deki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 60'ı, çevre, dış ilişkiler, seçimler ve siyaset, kürtaj veya göç konularında federal hükümetten gelen bilgilere düşük düzeyde güven duyuyor ve "çok az" veya "hiç" güvenmediklerini söylüyor.

AP-NORC/USA Facts'in 2019'da yaptığı bir ankette, federal hükümetin söylediklerine duyulan güvensizliğin, sorulan hemen her konuda en azından biraz arttığı görülmüştü.

Bu durum, 2019'da yüzde 37 olan güvensizliğin şu anda yüzde 53'e yükseldiğini ortaya koyarken, güvensizliğin son bir yılda 9 puanlık bir artış gösterdiğine işaret ediyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de halkın hükümet bilgilerine güvensizliği yüzde 53'e yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor
Manisa’da çay bahçesi tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulundu Manisa'da çay bahçesi tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulundu
Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada
Yunanistan’dan Türkiye’ye karşı dev hamle İmzalar atıldı Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı dev hamle! İmzalar atıldı
Küçükçekmece’de yıkımı yapılan bina çöktü Küçükçekmece’de yıkımı yapılan bina çöktü
İran, ele geçirdiği ABD’ye ait insansız denizaltının görüntülerini yayınladı İran, ele geçirdiği ABD’ye ait insansız denizaltının görüntülerini yayınladı

19:17
Sen de bunu yaparsan Eşini yanına alan ünlü futbolcu, dakikalarca ters yönde gitti
Sen de bunu yaparsan! Eşini yanına alan ünlü futbolcu, dakikalarca ters yönde gitti
19:14
İzmir’de banka soygunu girişimi Bir görevli rehin alındı
İzmir'de banka soygunu girişimi! Bir görevli rehin alındı
19:00
Güzellik merkezi skandalında yeni perde 80 binden fazla gizli kamera kaydı bulundu
Güzellik merkezi skandalında yeni perde! 80 binden fazla gizli kamera kaydı bulundu
18:39
Arda Güler’in taktığı saatin fiyatı tartışma yarattı
Arda Güler'in taktığı saatin fiyatı tartışma yarattı
18:11
Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında “bilgisayar çaldı“ iddiası: O anlar güvenlik kamerasında
Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında "bilgisayar çaldı" iddiası: O anlar güvenlik kamerasında
17:19
Hermon Dağı’nın zirvesinden tehdit savurdu: İran’daki rejimi yenmeye çok yakınız
Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 19:27:55. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'de halkın hükümet bilgilerine güvensizliği yüzde 53'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement