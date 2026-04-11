ABD'de Hava Trafik Kontrolörü Krizi Derinleşiyor: Kök Nedenler Göz Ardı Ediliyor

ABD'de hava trafik kontrolörü eksikliği giderek derinleşiyor, ancak sorun başvuru azlığından değil; yoğun eleme süreçleri, zorlu çalışma koşulları ve sistemsel hatalardan kaynaklanıyor. 11 Nisan 2026 tarihli bir habere göre, Donald Trump yönetimi bu sorunu ele almak için YouTube üzerinden reklamlarla oyun dünyasındaki genç oyunculara ulaşmaya çalışıyor, ancak bu yaklaşım kök nedenleri göz ardı ediyor.

AviatorDB raporu, mevcut sistemin tıkanma noktalarını ortaya koyuyor: 2022'de yaklaşık 58 bin başvuru yapıldı, 2020'den bu yana toplam başvuru 200 bine yaklaştı, ancak işe alım oranı sadece yüzde 2. Adaylar, 31 yaş sınırı, uzun süren yetenek testleri ve sağlık kontrolleri gibi katı kurallarla karşılaşıyor. İlk aşamayı geçenlerin FAA akademisine gitmesi gerekiyor, bu da Oklahoma City'ye taşınmayı gerektirerek birçok aday için engel oluşturuyor.

Eğitim süreci de yüksek eleme oranına sahip: 2017-2022 arasında akademiye kabul edilenlerin sadece yüzde 70'i mezun oluyor, mezunların ise yalnızca yüzde 61'i sertifika alarak göreve başlayabiliyor. Mesleğin doğası, uzun çalışma saatleri, yoğun stres ve yüksek sorumlulukla sürdürülemez hale geliyor; kontrolörler arasında intihar oranı ülke ortalamasının üç katı, anksiyete oranı ise dört kat daha yüksek. Ruh sağlığı sorunlarını dile getirenler görevden alındığı için çalışanlar sorunlarını gizlemeye yöneliyor.

Bu krizin kökleri 1981'e dayanıyor: Ronald Reagan döneminde greve giden binlerce kontrolör işten çıkarıldı, sistemde boşluk yaratıldı. Günümüzde kontrolör sayısı düşükken hava trafiği arttı; 1981'de bir kontrolör yılda ortalama 315 uçuş yönetirken, 2025'te bu sayı 1178'e çıktı, az sayıda kontrolör daha fazla iş yüküyle mücadele ediyor, bu da hataları artırıyor ve sistemi tıkıyor.