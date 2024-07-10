ABD'de Haziran Ayında İflas Başvuruları Rekor Seviyeye Ulaştı

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NEW YORK, 10 Temmuz (Xinhua) -- ABD'de Haziran ayında iflas başvurusunda bulunan şirket sayısı, 2020'nin başlarından bu yana tek bir ay içinde kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı.

S&P Global Intelligence derecelendirme kuruluşu Pazartesi günü yayımladığı bir raporda, Haziran ayında en az 75 şirketin iflas koruma başvurusunda bulunmasıyla yıl içindeki toplam sayının 346'ya yükseldiğini açıkladı. Bu rakam, son 13 yılda kaydedilen altı aylık değerlerin hepsini geride bıraktı.

ABD'de şirket iflas oranının yılın ilk aylarından itibaren hızlandığına dikkat çeken kuruluş, iflasların Nisan ayında dikkat çekici seviyelere çıkmaya başladığını ifade etti.

Raporda, yalnızca pandemi kaosu yüzünden birçok şirketin iş bıraktığı 2020'nin en yoğun aylarında bununla kıyaslanabilecek bir durumun görüldüğüne dikkat çekildi.

S&P, yüksek faiz oranları, tedarik zinciri sorunları ve yavaşlayan tüketici harcamalarının, kapanan şirket sayısındaki artışı tetiklediğini vurguladı.

Kuruluşa göre iflas başvurusunda bulunan şirketler arasında ihtiyari tüketim sektörü başı çekerken, sektörde bu yıl toplam 55 iflas başvurusu, Haziran ayında ise 16 yeni başvuru kaydedildi.

2024 yılında her birinde 40 iflas başvurusunun yapıldığı sağlık ve sanayi sektörleri ise ikinci sıraya yerleşti.