Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'de Hortum ve Yangın Felaketi: En Az 2 Ölü, 120 Ev Küle Döndü

27.04.2026 09:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Texas'ta güçlü bir hortum en az iki kişinin ölümüne yol açarken, Georgia'da orman yangınları 120 evi yok etti. Yetkililer aşırı hava koşullarının devam edeceğini bildirdi.

ABD'nin Texas eyaletinin kuzeyinde cumartesi gecesi etkili olan güçlü bir hortum en az iki kişinin ölümüne neden oldu. Wise County yetkilileri, fırtınanın gece saat 22.00 sıralarında bölgeye ulaştığını ve birçok mahallede ciddi hasara yol açtığını açıkladı. Hayatını kaybeden iki kişinin yanı sıra altı kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kapanan yollar ve devrilen elektrik hatları nedeniyle bölgeye ulaşmak zor oldu. En az 20 aile evlerini terk etmek zorunda kaldı ve çok sayıda ev ağır hasar gördü.

Geçen hafta boyunca ABD'nin orta kesimlerinde 30'dan fazla hortum ve 230'dan fazla dolu yağışı vakası kaydedildi. Perşembe gecesi Oklahoma'nın kuzeyinde meydana gelen büyük hortumda en az 10 kişi yaralandı ve yaklaşık 40 ev zarar gördü. Meteorologlar, Oklahoma'dan Kansas'a ve Missouri'nin kuzeybatısına kadar uzanan bölgede yeni fırtınaların beklendiğini belirtti.

Georgia'nın güneydoğusunda ise iki büyük orman yangını 40 bin dönümden fazla alanı küle çevirdi ve 120 evi yok etti. 'Highway 82' adlı yangın 20 Nisan'dan bu yana devam ediyor ve en az 87 evi kullanılamaz hale getirdi. Vali Brian Kemp, yangının elektrik hatlarına çarpan folyo kaplı bir balondan kaynaklandığını açıkladı. İkinci yangın olan 'Pineland Road' ise bir kişinin kaynak yaparken çıkardığı kıvılcımlarla başladı. İtfaiye ekipleri, Georgia ve Florida'da devam eden 150'den fazla yangınla mücadele ediyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Orman Yangınları, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 10:17:42. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.