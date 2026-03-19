ABD'de İHA Tehdidi: Bakanlar Üzerinde İnsansız Hava Araçları
ABD'de İHA Tehdidi: Bakanlar Üzerinde İnsansız Hava Araçları

19.03.2026 11:42
ABD'li yetkililer, bakanların kaldığı askeri üs üzerinde tanımlanamayan İHA'lar tespit etti.

ABD'li yetkililerin, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in kaldığı Washington'daki askeri üs üzerinde tanımlanamayan insansız hava araçları (İHA) tespit ettiği iddia edildi.

Washington Post gazetesinin ismini açıklamak istemeyen 3 yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle ABD ordusunun olası tehditleri daha yakından izlediği belirtildi.

Haberde, Dışişleri Bakanı Rubio ile Savunma Bakanı Hegseth'in kaldığı Washington'daki Fort McNair'de son 10 günde tek bir gecede birden fazla İHA görüldüğü ve bunların nereden geldiğinin tespit edilemediği öne sürüldü.

Bu durumun, güvenlik önlemlerinin artırılmasına neden olduğu ve konuya ilişkin Beyaz Saray'da toplantı yapıldığı aktarılan haberde, yetkililerin 2 bakanın farklı yerlere taşınmasını değerlendirdiği ancak yerlerinin değiştirilmediği savunuldu.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell, söz konusu iddialara ilişkin "Güvenlik gerekçeleriyle Bakan'ın hareketlerine ilişkin yorum yapamayız ve bu tür hareketlerin haberleştirilmesi son derece sorumsuzca." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından da konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de İHA Tehdidi: Bakanlar Üzerinde İnsansız Hava Araçları - Son Dakika

Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti
Tahran diken üstünde Laricani suikastı sonrası büyük panik yaşanıyor Tahran diken üstünde! Laricani suikastı sonrası büyük panik yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Altaylı’ya geçmiş olsun telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu
Testo Taylan tutuklandı Testo Taylan tutuklandı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail’e şart koştu İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail'e şart koştu
Muğla’da Ramazan topu patlamasında 19 yaşındaki genç ağır yaralandı Muğla'da Ramazan topu patlamasında 19 yaşındaki genç ağır yaralandı

12:13
Bomba iddia: Belediye başkanının özel kalemi vatandaşı dolandırdı
Bomba iddia: Belediye başkanının özel kalemi vatandaşı dolandırdı
12:02
İran savaşı yeni safhaya geçiyor Asker yığıyorlar, işte Trump’ın hedefindeki 3 bölge
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
11:32
Türkiye, Suriye’nin kritik teklifini kabul etti
Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti
11:12
Kuveyt’teki Mina Abdullah petrol rafinerisine İHA saldırısı
Kuveyt'teki Mina Abdullah petrol rafinerisine İHA saldırısı
10:59
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
10:51
7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu İlk sözleri ağlattı
7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu! İlk sözleri ağlattı
SON DAKİKA: ABD'de İHA Tehdidi: Bakanlar Üzerinde İnsansız Hava Araçları - Son Dakika
Advertisement
