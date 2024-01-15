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ABD'de Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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ABD'de Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

ABD'nin bazı eyaletlerinde etkili olan kar yağışı ve sıfırın altındaki sıcaklıklar hayatı olumsuz etkiledi. Ülkenin orta ve kuzeydoğusunda bulunan 26 eyalette soğuk hava etkisini sürdürecek. Bu durum, başkent Washington, New York ve Boston gibi şehirlerde en soğuk günlerin yaşanacağı anlamına geliyor. ABD'deki uçuş trafiği de etkilendi ve bugün 2 bin 352 uçuş iptal edildi, 5 bin 726 uçuş ise gecikmeli yapıldı.

ABD\'de Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
15.01.2024 - 23:55,
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NEW ABD'nin bazı eyaletlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Ulusal Hava Durumu Servisi'nden (NWS) yapılan açıklamada, Iowa, Missouri ve Texas eyaletlerinde kar yağışının etkili olduğu ve sıcaklıkların sıfırın altında seyrettiği belirtildi.

Açıklamada, eyaletlerde "tüm zamanların en düşük hava sıcaklıklarının" ölçüldüğü kaydedildi.

Soğuk havanın ilerleyen günlerde ülkenin orta ve kuzeydoğusunda 26 eyaleti ektisi altına alacağı aktarılan açıklamada, başkent Washington, New York ve Boston gibi şehirlerde en soğuk günlerin yaşanacağı bildirildi.

Ülkedeki uçuş trafiğini takip eden FlightAware sitesine göre, ABD'de bugün 2 bin 352 uçuş iptal edildi, 5 bin 726 uçuş ise gecikmeli yapıldı.

Kaynak: AA
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