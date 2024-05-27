ABD\'de köpek saldırısı: 2 kişi yaralandı

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ABD'nin Rhode Island eyaletinde bir köpeğin çevresinde bulunanlara saldırması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Warwick Polis Departmanından Jeffery Viveiros, köpeğin birkaç kişiye, başka bir köpeğe ve bir polis memuruna saldırdığını belirtti.

Polisin, Rhode Island eyaletindeki Warwick kasabasından gelen bir ihbar üzerine harekete geçtiğini aktaran Viveiros, olay yerine varan polisin kendisini ısıran köpeğe silahla müdahale ettiğini kaydetti.

Viveiros, köpek tarafından ısırılan polis ile bir sivilin hastaneye kaldırıldığını ve köpeğin öldüğünü bildirdi.