ABD'de Müslüman Kadına Taciz ve Saldırıya Karşı Çağrı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD'de Müslüman Kadına Taciz ve Saldırıya Karşı Çağrı

ABD\'de Müslüman Kadına Taciz ve Saldırıya Karşı Çağrı

ABD'nin en büyük sivil haklar savunucu kuruluşlarından Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Arizona Üniversitesinde Müslüman kadının üstüne yürüyüp küfreden akademisyenin 'taciz ve saldırı' dan gözaltına alınması çağrısı yaptı.

08.05.2024 21:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD'nin en büyük sivil haklar savunucu kuruluşlarından Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Arizona Üniversitesinde Müslüman kadının üstüne yürüyüp küfreden akademisyenin "taciz ve saldırı"dan gözaltına alınması çağrısı yaptı.

CAIR-Arizona Şubesi Başkanı Azza Abuseif, yaptığı yazılı açıklamada, olayı şiddetle kınadı.

Abuseif, şunları kaydetti:

"CAIR-Arizona, akademisyen Jonathan Yudelman'ın İsrail yanlısı bir gösterinin yakınında Amerikalı bir Müslüman kadını taciz ettiği iddiasını şiddetle kınıyor. Bu iddiaların doğrulanması halinde Arizona Eyalet Üniversitesini bu kişinin işine son vermeye, kolluk kuvvetlerini de soruşturma ve gerekli cezai suçlamaları uygulamaya çağırıyoruz."

Kameraya kaydedilen olayın münferit bir vaka olmadığına dikkati çeken Abuseif, "Bu, İsrail ve soykırım yanlısı aşırılıkçılar tarafından silah haline getirilen daha geniş bir İslamofobi ve dini hoşgörüsüzlük modelinin bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

Abuseif, bu tür davranışların yalnızca ayrımcı olmakla kalmadığını, aynı zamanda profesörlerin sınıf içinde ve dışında desteklemesi gereken akademik dürüstlük ve çeşitliliğe saygı temel ilkelerini de ihlal ettiğine vurgu yaptı.

Jonathan Yudelman'ın 5 Mayıs'ta Arizona Üniversitesi önündeki İsrail yanlısı gösteride karşılaştığı başörtülü Müslüman kadına yönelik ifadeleri ve agresif tavırları görüntülenmiş, video sosyal medyada viral olurken büyük tepki toplamıştı.

Videoda, Yudelman'ın agresif tavırla "Tam anlamıyla burnunun dibindeyim." dediği ve kadına çok yaklaşarak üstüne yürüdüğü görülmüştü.

Buna karşılık Müslüman kadın Yudelman'a "Benim dini sınırlarıma saygısızlık ediyorsun." diyerek geri çekilmeye çalışmış, Yudelman da "Sen de benim insanlık duygularıma saygısızlık ediyorsun." ifadesini kullandıktan sonra küfretmişti.

Videoda, başka bir kadının, "Burada nefret suçu işleniyor, polis neredesin?" şeklinde yardım çağırdığı duyulmuştu.

Olaya gelen tepkiler üzerine Arizona Üniversitesi, Yudelman hakkında soruşturma başlatıldığını ve bitene kadar Yudelman'ın izne ayrıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Müslüman Kadına Taciz ve Saldırıya Karşı Çağrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:20 Fatih Karagümrük’ü eleyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Fatih Karagümrük'ü eleyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
21:59 Bülent Arıınç, ’’O benim kahramanım’’ demişti Özgür Özel’in şehit cenazesinde telefonla aradığı kişi Süleyman Soylu’ymuş Bülent Arıınç, ''O benim kahramanım'' demişti! Özgür Özel'in şehit cenazesinde telefonla aradığı kişi Süleyman Soylu'ymuş
19:58 Türkiye, Arabistan ve Afrika’dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor Türkiye, Arabistan ve Afrika'dan gelen çöl tozlarının etkisine giriyor
19:36 Ayşe Ateş’in iddianameye alınmayan ifadesi ortaya çıktı Ayşe Ateş'in iddianameye alınmayan ifadesi ortaya çıktı
19:15 Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
22:29 Monaco’yu deviren Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague’de Final Four’a kaldı Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Final Four'a kaldı
21:45 Özgür Özel uğradığı protestoyla ilgili aylar sonra konuştu: Bizim belediyelerde çalışıyorlar Özgür Özel uğradığı protestoyla ilgili aylar sonra konuştu: Bizim belediyelerde çalışıyorlar
21:06 Transfer için şartı var Semih Kılıçsoy’u isteyen kulüplerin işi artık daha zor Transfer için şartı var! Semih Kılıçsoy'u isteyen kulüplerin işi artık daha zor
20:22 Tolunay Kafkas’tan Feghouli’ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var Tolunay Kafkas'tan Feghouli'ye verilen cezaya tepki: Anlama özürlüler var
19:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye’yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor Ekonomide taşlar yerine oturuyor! Uluslararası suç izleme kuruluşu FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor
19:05 Galatasaray’ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı Galatasaray'ın eski yıldızı, takım otobüsüyle maça giderken tutuklandı
18:31 Hizbullah İsrail Savunma Bakanı’nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı Hizbullah İsrail Savunma Bakanı'nın ziyaret ettiği askeri üssü füzelerle hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 22:45:17. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de Müslüman Kadına Taciz ve Saldırıya Karşı Çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement