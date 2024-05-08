ABD\'de Müslüman Kadına Taciz ve Saldırıya Karşı Çağrı

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NEW ABD'nin en büyük sivil haklar savunucu kuruluşlarından Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Arizona Üniversitesinde Müslüman kadının üstüne yürüyüp küfreden akademisyenin "taciz ve saldırı"dan gözaltına alınması çağrısı yaptı.

CAIR-Arizona Şubesi Başkanı Azza Abuseif, yaptığı yazılı açıklamada, olayı şiddetle kınadı.

Abuseif, şunları kaydetti:

"CAIR-Arizona, akademisyen Jonathan Yudelman'ın İsrail yanlısı bir gösterinin yakınında Amerikalı bir Müslüman kadını taciz ettiği iddiasını şiddetle kınıyor. Bu iddiaların doğrulanması halinde Arizona Eyalet Üniversitesini bu kişinin işine son vermeye, kolluk kuvvetlerini de soruşturma ve gerekli cezai suçlamaları uygulamaya çağırıyoruz."

Kameraya kaydedilen olayın münferit bir vaka olmadığına dikkati çeken Abuseif, "Bu, İsrail ve soykırım yanlısı aşırılıkçılar tarafından silah haline getirilen daha geniş bir İslamofobi ve dini hoşgörüsüzlük modelinin bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

Abuseif, bu tür davranışların yalnızca ayrımcı olmakla kalmadığını, aynı zamanda profesörlerin sınıf içinde ve dışında desteklemesi gereken akademik dürüstlük ve çeşitliliğe saygı temel ilkelerini de ihlal ettiğine vurgu yaptı.

Jonathan Yudelman'ın 5 Mayıs'ta Arizona Üniversitesi önündeki İsrail yanlısı gösteride karşılaştığı başörtülü Müslüman kadına yönelik ifadeleri ve agresif tavırları görüntülenmiş, video sosyal medyada viral olurken büyük tepki toplamıştı.

Videoda, Yudelman'ın agresif tavırla "Tam anlamıyla burnunun dibindeyim." dediği ve kadına çok yaklaşarak üstüne yürüdüğü görülmüştü.

Buna karşılık Müslüman kadın Yudelman'a "Benim dini sınırlarıma saygısızlık ediyorsun." diyerek geri çekilmeye çalışmış, Yudelman da "Sen de benim insanlık duygularıma saygısızlık ediyorsun." ifadesini kullandıktan sonra küfretmişti.

Videoda, başka bir kadının, "Burada nefret suçu işleniyor, polis neredesin?" şeklinde yardım çağırdığı duyulmuştu.

Olaya gelen tepkiler üzerine Arizona Üniversitesi, Yudelman hakkında soruşturma başlatıldığını ve bitene kadar Yudelman'ın izne ayrıldığını duyurmuştu.