ABD'de Petrol Fiyatları Yükseldi
Linden'de bir saldırı girişiminin engellenmesi sonrası petrol fiyatları %5 arttı.
LİNDEN, 30 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Linden kentinde bulunan Phillips 66 Bayway Rafinerisi üzerindeki yolcu uçağı, 29 Temmuz 2026.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın Ortadoğu'da İran kaynaklı bir saldırı girişiminin engellendiğini açıklamasının ardından, ABD ham petrolü vadeli işlem fiyatları salı günü geç saatlerde yaklaşık yüzde 5 yükseldi. (Fotoğraf: Zhang Fengguo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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