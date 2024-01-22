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ABD resmen donuyor! Soğuk hava dalgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldi - Son Dakika
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ABD resmen donuyor! Soğuk hava dalgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldi

ABD'yi geçen hafta etkisi altına alan ve bu hafta da devam etmesi beklenen soğuk hava dalgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 92'yi buldu.

22.01.2024 - 13:45,
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ABD'de geçen hafta etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92'yi buldu. Tennessee, Oregon, Illinois, Pennsylvania, Mississippi, Washington, Kentucky, Wisconsin, New York ve New Jersey gibi eyaletlerde soğuk havaya bağlı ölümler kaydedildi. Meteoroloji uzmanları, soğuk havanın bu hafta da etkisini sürdüreceğini ve yollarda kar ve buzlanmaya karşı uyarıda bulundu.

ABD resmen donuyor! Soğuk hava dalgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldi

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 92'Yİ BULDU

CBS News'un haberine göre, ülkeyi geçen hafta etkisi altına alan ve bu hafta da devam etmesi beklenen soğuk hava dalgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 92'yi buldu.

ABD resmen donuyor! Soğuk hava dalgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldi

OREGON EYALETİNDE 16 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Tennessee Sağlık Departmanı verilerine göre eyalette soğuk hava koşulları sebebiyle 25 kişi hayatını kaybetti. Oregon eyaletinde 16 kişi yaşamını yitirirken Illinois, Pennsylvania, Mississippi, Washington, Kentucky, Wisconsin, New York, New Jersey gibi eyaletlerde de soğuk havaya bağlı ölümlerin kaydedildiği bildirildi.

ABD resmen donuyor! Soğuk hava dalgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldi

SOĞUK HAVA BU HAFTA DA ETKİLİ OLACAK

Öte yandan meteoroloji uzmanları, soğuk havanın bu hafta da etkisini sürdüreceğini belirterek, özellikle yollarda kar ve buzlanmaya karşı uyarı yaptı.

ABD resmen donuyor! Soğuk hava dalgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92\'ye yükseldi
Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ABD resmen donuyor! Soğuk hava dalgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldi - Son Dakika
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